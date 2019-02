Tagesvater in Forchheim: Wenn Männer Kinder erziehen

Wie so oft im Leben, kommt es anders als gedacht. Was aber nicht immer heißt, schlechter. Seit zwölf Jahren ist Thomas Reichert aus Forchheim schon Kindertagesvater und damit einer von zweien in Stadt und Landkreis Forchheim. Bei insgesamt 44 Tagespflegepersonen ist das nicht viel, entspricht aber der allgemeinen Wahrnehmung dieses Berufs - er gilt als Frauenberuf.

Die Sprüche haben sich gelegt

Sollte man meinen. Thomas Reichert kann von keinen negativen Erfahrungen berichten. Die einzigen Kommentare hat er am Anfang seiner Zeit als Tagesvater von Bekannten oder alten Kollegen bekommen. Sprüche eben, aber das hat sich auch gelegt. Das Wichtige, die Eltern, sind hingegen eher froh, dass ihre Kinder auch von einem Mann betreut werden. Und auf diese Wertschätzung kommt es Reichert an: sind die Kinder glücklich, sind die Eltern glücklich, ist Reichert glücklich. Außerdem hat er eine schlagende Antwort: "Bei der Erziehung ist man auch zu zweit."

Seit 2014 befindet sich die Großtagespflege der Familie Reichert in einem neuen Haus in Buckenhofen. Heidi Reichert ist als ausgebildete Erzieherin die Leiterin. Im Erdgeschoss haben sie alles für die Kinder ausgebaut. Es gibt ausreichend Platz, dass die kleinen und etwas größeren Kinder schlafen können, aber natürlich auch Raum zum Spielen, Malen und Basteln. Momentan ist das Thema Piraten angesagt in der Gruppe. Denn am Fasching in Heroldsbach gehen die Kleinen regelmäßig beim Umzug mit. Bereits zu Nikolaus gab es die ersten Kopftücher, mit der Zeit kommt immer mehr dazu und zum Höhepunkt gehen alle richtig fesch verkleidet auf den Fasching nach Heroldsbach.

Als gelernter Raumausstatter weiß er natürlich nicht nur, was er tut, sondern kann seiner alten Leidenschaft noch immer nachgehen. Ein riesiges, begehbares Spielhaus hat Reichert für die Kinder gebaut. "Ich bin Tagesvater und Hausmeister", sagt er lachend. Am liebsten hätte er auch gleich den Wintergarten selbst gebaut, aber weil der Anbau von Stadt und Land bezuschusst wurde, musste alles seine behördliche Richtigkeit und Nachprüfbarkeit haben.

Nachfolger schon in Sicht

Im ersten Stock wohnen Reichert und seine Frau. Die beiden erwachsenen Töchter sind schon ausgezogen. Eine davon macht gerade eine Ausbildung zur Erzieherin und wird einmal, wenn es soweit ist, die Kindertagespflege übernehmen. Will man eine Großtagespflege wie die Reicherts betreiben, also bis zu zehn Kinder betreuen, muss eine Erzieherin - oder ein Erzieher - mit dabei sein. Ihr Mann ist im Gegensatz zur dritten, notwendigen Kraft, nicht über das Jugendamt angestellt, sondern als sogenannte Familienhilfe.

Wie so oft kam eines zum anderen. Nach seinem Bandscheibenvorfall musste Thomas Reichert umschulen. "Aber die wollten mich immer ins Büro stecken." Dann wurde auch noch seine Frau arbeitslos, weil eine Gruppe im Kindergarten, in dem sie gearbeitet hat, schließen musste. Sie hatten Zeit und betreuten zunächst einmal in der Woche kostenlos einige Kinder im Gruppenraum der Kirche. Als sie dann durch Zufall ein passendes Haus gesehen haben, war für die beiden klar: "Wir haben beschlossen, das machen wir jetzt fest."

Idealismus ist gefragt

Aus solchen Sätzen spricht der notwendige Idealismus, den man als Kindertagesvater oder Erzieherin braucht. "Große Sprünge kann man nicht machen", meint Reichert. 20 freie oder kranke Tage im Jahr sind erlaubt, darüber hinaus wird nicht bezahlt. Bei 10 kleinen Kindern im Haus fängt man sich jedoch schnell mal was ein. Dennoch: Seinen Idealismus hat sich Reichert bis heute behalten. Er sagt, selbst wenn er im Lotto gewinnen würde, würde er weitermachen - aber kostenlos.

Heute kommen zehn Kinder fünf Tage in der Woche zu Thomas Reichert, seiner Frau und der Vormittagskraft Lorena Quirós Armijo. Das jüngste, aber das war nur eine Ausnahme, erzählt Reichert, war fünf Wochen alt. Gewöhnlich sind die Kinder zwischen ein und drei Jahren alt.

Gegen 7 Uhr geht"s los, um 12 Uhr wird gegessen, bis halb fünf, freitags bis halb vier sind die Kinder da. Früher hatten sie 20 Kinder in Betreuung. Immer zu unterschiedlichen Zeiten, da man nie mehr als zehn gleichzeitig dahaben darf. Das wurde aber schnell zu chaotisch, sodass sie nun klarere Regeln formuliert haben - für sich und die Eltern.

Familiärer Umgang

Denn es muss familiär zugehen, das ist dem Ehepaar wichtig. Ein neues Kind wird erst dann angenommen, wenn der Abgang eines anderen in den Kindergarten sicher ist. Und nur eines wird angenommen, denn das soll behutsam an die Gruppe gewöhnt werden. Denn Reichert weiß, was es bedeutet, sein Kind in fremde Obhut zu geben: "So ein Kind jemandem anzuvertrauen ist echt Wahnsinn." Da braucht es viel Vertrauen. Und das wird ihm als Mann genauso entgegengebracht.

Denn man merkt es an der Stimme eher, wenn was nicht passt, so Reichert, und manches sieht er auch anders als seine weiblichen Kollegen. Wie bei den Eltern eben auch. So setzt sich eines zum anderen zusammen. Der Idealismus und die Erfahrung der Eltern mit der Unterstützung des Jugendamts. Am Ende profitieren die Eltern und natürlich die Kinder. Weit über 100 haben die Reicherts schon betreut. Eine stattliche Zahl, aber momentan nur der Tropfen auf den heißen Stein.

Wie werde ich Tagesperson?

Kurs Wer Interesse der Fragen zur Ausbildung als Tagesperson hat, kann sich im Jugendamt des Landkreises informieren. Der nächste Kurs mit 21 Unterrichtseinheiten startet am 26. Januar. Der letzte Termin findet am 29. Juni statt.

Kontakt Annette Erdmann, zuständig für den südlichen Landkreis und die Fränkische Schweiz (09191-86-2319, annette.erdmann@lra-fo.de) und Jutta Strom-Haensch, zuständig für Forchheim sowie den westlichen und östlichen Landkreis (09191-86-2361, jutta.strom-haensch@lra-fo.de) an.