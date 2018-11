Tag der offenen Tür im neuen Katharinenspital in Forchheim

Zum Tag der offenen Tür des nun im Endausbau befindlichen neuen Katharinenspital - Apartmenthaus mit Tagespflege und Betreuungsstelle - laden die Vereinigten Pfründnerstiftungen Forchheim am Kathreintag, Sonntag, den 25. November von 14.30 bis 16.30 Uhr, alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forchheim und alle Interessierten herzlich ein.

Katharinenspital: Wohnen mitten in Forchheim

In der Bamberger Straße 3 - 5 in Forchheim sollen zukünftig unter dem Motto "selbstbestimmt Wohnen" attraktive Wohnungen mitten in der Innenstadt angeboten werden. Wenige Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie Einzelappartements seien noch zu haben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Forchheim.

"Die neu gebauten Apartments zeichnen sich durch ein besonderes Flair aus: Der Blick auf den Innenhof zur Spitalkirche hin, aber auch die Aussicht auf der Gebäudeseite zum Wiesentarm hin und in den neu entstandenen Hof auf der Nordseite erzeugen für den Bewohner das Gefühl, gleichermaßen ,frei' und doch ,geborgen und behütet' zu sein. Die Balkone bieten die Möglichkeit, im Freien zu sein, aber geben dem Nutzer den Eindruck, dennoch ,für sich' zu sein wie in der eigenen Wohnstube", wirbt die Stadt.

Ersteinzug ist im Frühjahr 2019 geplant

Nachdem vor einem Jahr zum Kathreintag das Richtfest stattfand, feiern nun die Vereinigten Pfründnerstiftungen das Kathreinfest im fast fertigen Gebäude. Die Öffentlichkeit darf an diesem Tag die Baustelle für zwei Stunden besichtigen, Architekt Thomas Krügel und die Projektleiterin Sigrun Wagner werden anwesend sein. Der Einzug der ersten Bewohner ist im Frühjahr 2019 geplant.

Diese Personen dürfen sich für das Katharinenspital bewerben

Zum Bewerbungsverfahren für die Wohnungen werden natürliche Personen (keine Makler, Vermittler etc.) zugelassen, die am Tage des Erstbezuges das 60. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von jeglicher Altersbeschränkung natürliche Personen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 sowie natürliche Personen ab Pflegegrad 2. Anmeldung und Informationen: Vereinigte Pfründnerstiftungen Forchheim, unter den Telefonnummern 09191/ 714 -392, -247 und -238.