Täter schlagen Getränkeautomat am Forchheimer Bahnhof ein

Am Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter in der Unterführung am Bahnhof in Forchheim die Scheibe eines Getränkeautomaten eingeschlagen. Die Täter entwendeten hieraus 20 Dosen Energydrinks. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro, berichtet die Polizei.



Hinweise auf die Täter werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 erbeten.