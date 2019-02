Tabea präsentiert sich in Heiligenstadt in neuem Gewand

Tabea erscheint neuerdings in einem hellen Grün. Wo zuvor ein dunkles Rot zu sehen war, leuchtet Tabea nun in Grün mit einem modernen Schriftzug und einem darüber gespannten Bogen. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben werden zudem im Pflegezentrum in Heiligenstadt umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt. Damit diese stattfinden können, musste im Bereich der stationären Pflege die Bettenkapazität reduziert werden. Im Juni ziehen die nun verbliebenen Bewohner in das dann entsprechend umgebaute Gästehaus um. Die Bauarbeiten hierfür haben bereits begonnen. So können im Pflegeheim die erforderlichen Arbeiten stattfinden und die Bewohner sind vor dem Baulärm

geschützt. Für Herbst ist der Umbau des Pflegeheims geplant, die Arbeiten sollen nach jetzigem Plan bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Durch die dann entstandenen reinen Einzelzimmer soll es möglich sein, dem Wunsch pflegebedürftiger Senioren nach Privatsphäre garantiert nachzukommen. Das als Pflegeheim temporär genutzte Gästehaus soll anschließend wieder für den Gästebetrieb zur Verfügung stehen. "Ich freue mich sehr über das neue Erscheinungsbild von Tabea", sagt Thomas Zapf, Einrichtungsleiter der Tabea-Diakonie Heiligenstadt. Es passe viel besser zu dem, wofür Tabea stehe: Offenheit, Zugewandtheit, Flexibilität. Nach und nach wird das neue Design an Gebäuden, auf Autos, Schildern und im Internet sichtbar werden.

Hinter diesem Ergebnis steht laut Pressemitteilung ein Prozess, der bereits über ein Jahr andauert. Der Vorstand der Tabea-Gruppe, die Einrichtungsleiter der drei Standorte Fehmarn, Hamburg und Heiligenstadt sowie Mitarbeitende der Zentrale in Hamburg wurden darin von einer externen Agentur begleitet. Im stetig wachsenden Pflegemarkt sieht sich die Tabea-Diakonie mit ihrem auf ältere Menschen abgestimmten Campus-Konzept und dem diakonischen Hintergrund als besonderer Anbieter. "Das neue Erscheinungsbild ist erst der Anfang", sagt Vorstandsvorsitzender Matthias Frost. Zudem wandle sich auch Tabeas Unternehmenskultur. "Wir möchten verstärkt zurück zu unseren Wurzeln - der Diakonie", führt Frost aus. Der Verein Diakoniewerk Tabea mit Sitz in Hamburg gestaltet nach eigenen Angaben einen Umwandlungsprozess, um auch weiterhin bedarfsgerechte Altenpflege leisten zu können und für die Entwicklungen am Pflegemarkt gewappnet zu sein.