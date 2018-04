Streit wegen eines geparkten Autos eskaliert in Forchheim

Am Samstagvormittag ist es im John-F.-Kennedy-Ring in Forchheim auf offener Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.



Ein verkehrsbehindernd geparktes Auto gab offenbar Anlass für einen Streit zwischen dem 44-jährigen Fahrer und einem 74-jährigen Rentner.



Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung kam es laut Bericht der Polizei Forchheim zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen. Nachdem sich dann Bekannte und Angehörige der Streitenden eingemischt hatten, kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten, in deren Folge eine 53-jährige Frau gestoßen wurde und auf den Rücken fiel. Die Dame zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.



Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigungen wurden eingeleitet.