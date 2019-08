Streit unter Kindern eskaliert in Forchheim: Mutter schlägt Kind (11) ins Gesicht

Am Montag ist ein Streit unter Kindern eskaliert. Zuletzt hat die Mutter eines Kindes einen Elfjährigen ins Gesicht geschlagen. Auf dem Spielplatz eines Schnellrestaurants in der Daimlerstraße in Forchheim kam es am Montagabend zunächst zum Streit unter dort spielenden Kindern. Dabei gab ein Achtjähriger offensichtlich einem Dreijährigen eine Ohrfeige verpasste.

Streit unter Kindern: Dann schlägt die Mutter zu

Dessen Elfjähriger Bruder wiederrum schlug daraufhin dem Achtjährigen ins Gesicht. Auf den Streit aufmerksam geworden, mischte sich die 36-jährige Mutter des Achtjährigen ein, und verpasste dem Elfjährigen ein Schlag ins Gesicht. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.