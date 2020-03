Streit endet mit Scheren-Angriff

Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten in einem Haus in Forchheim. Provokationen, laute Musik und aggressives Verhalten - Gründe dafür, sind nicht wirklich zu erkennen. "Er hat sich einfach nicht im Griff", sagt die Schwiegertochter des 62-Jährigen. Selbst die Enkelkinder des Mannes hätten mittlerweile Angst vor ihm, "würden sich in die Hose machen", sagt die Mutter der Zwillinge. Die Situation gipfelte nun in einem Prozess vor dem Amtsgericht in Forchheim.

Es kam mal wieder zu einer Streitigkeit zwischen der Schwiegertochter und dem Mann, der seit dem Tod des Sohnes ein Wohnrecht in dem gemeinsamen Haus hat. Sie wollte nur den Müll rausbringen und geriet in eine Auseinandersetzungen mit dem Arbeitslosen, da dieser mal wieder provozierte habe.

"Ich hörte Geschrei und sah, dass er meiner Freundin hinterher lief", sagte der Lebensgefährte der Schwiegertochter. Die Frau bekam Panik: "Ich dachte jeden Moment knallt es." Als der Freund die Situation schlichten und dazwischen gehen wollte, kam es zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der Lebensgefährte wurde beschimpft und schließlich mit einer Schere durch den Angeklagten an der Hand verletzt.

Probleme seit längerer Zeit

Die Verletzungen, die der Mann davontrug, waren nicht schwer. Ihm ging es auch nicht um die Verletzungen, beteuerte er. Viel mehr müsse die gesamte Situation besser werden: "Wir haben nicht nur das Problem", so das Opfer der Scheren-Attacke. Es besteht seit längerer Zeit schon Anwaltskontakt wegen des aggressiven Verhaltens des 62-Jährigen.

Seit drei Jahren besteht die Beziehung zwischen der Schwiegertochter des Angeklagten und dem Opfer. Am Anfang war das Verhalten zwischen den Männern noch ohne Zwischenfälle. "Ich habe ihn mit Vorsicht genossen und versucht mit ihm auszukommen", so das Opfer, das mittlerweile bei seiner Freundin eingezogen ist. Sie sagte, dass der Schwiegervater den neuen Freund sogar als guten Kerl empfunden hatte.

Das Verhältnis änderte sich erst, als sich der Freund erstmals in die Streitigkeiten zwischen Schwiegertochter und -vater einmischte und Partei für seine Freundin ergriff. Anfangs habe er immer versucht, dass die Kinder nichts mitbekommen würden. Das sei aber einfach nicht mehr möglich.

"Wenn er normal wäre, könnte er das schönste Leben mit seinen Enkelkindern haben", so die Schwiegertochter, aber er habe sich und seine Aggressivität einfach nicht im Griff.

Richterin Silke Schneider, die vom Tathergang überzeugt war, wie ihn Zeugen und Anklage schilderten, sieht das Problem aber nicht allein in diesem Vorfall, sondern im generellen Verhalten des Angeklagten: "Würden Sie sich wie ein normaler Mensch verhalten, wäre alles anders." Den Konflikt könne sie nicht lösen, sondern nur den angeklagten Streit bestrafen. Dafür verurteilte sie den Mann zu einer einjährigen Bewährungsstrafe und 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit.