Sternwarte Feuerstein gibt Antworten auf "Himmels"-Fragen

In vielen Lebensbereichen spielen Himmel und Sterne eine bedeutsame Rolle im Alltag. Warum sind im Sommer die Tage viel länger als im Winter? Warum sind im Winter ganz andere Sternbilder als im Sommer zu sehen? Wieso stehen der Mond und die Planeten im Winter deutlich höher am Himmel als in den warmen Monaten? Woher kommen die Tierkreiszeichen und sind sie nicht in jenen Zeiträumen zu sehen, die nach ihnen benannt sind? Solche und andere "Himmels"-Fragen beschäftigen viele Menschen. Christina Birkenhake und Werner Stupka werden bei der Himmelsführung an der Sternwarte Feuerstein bei Ebermannstadt am Freitag, 23. November , um 19 Uhr auf diese und andere Fragen Antworten liefern. Im Winter steht das Sternbild des Orion mit dem imposanten Orionnebel (M42) im südlichen Bereich des Himmels und etwas höher im Zenit der Sternhaufen der jungen, heißen Sterne der Plejaden. Im Orion sieht man den sterbenden Riesenstern Beteigeuze, von dem ein baldiges Ende in einer gigantischen Supernova erwartet wird. Wie findet man diese Sternbilder und welche Besonderheiten kann man darin sehen? Wie findet man sich überhaupt am Winterhimmel zurecht? Es wird die Orientierung am Winterhimmel dargestellt und es werden die astronomischen Besonderheiten in den Wintersternbildern anhand von Fotos gezeigt, die auf der Sternwarte Feuerstein aufgenommen wurden.

Namen der Sternbilder

Und auch die Namen der Sternbilder und ihre Herkunft werden erläutert. Der Vortrag wird circa 90 Minuten dauern. Bei gutem Wetter (keine oder kaum Wolken) werden anschließend diese Sternbilder und Himmelsobjekte draußen gezeigt beziehungsweise durch die Teleskope der Sternwarte betrachtet. Dabei können aktuell der Mars, die Andromeda-Galaxie und auch der Kugelsternhaufen M15 durch die Teleskope der Sternwarte beobachtet werden. Bei einem kleinen Quiz besteht anschließend die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Da sich die Sternwarte Feuerstein nahezu ausschließlich aus Vereinsmitgliedsbeiträgen finanziert, ist es für den Unterhalt der Sternwarte notwendig, bei solchen öffentlichen Veranstaltungen einen Eintritt von drei Euro pro Person zu erheben. Kinder bis 14 Jahren sind frei.

Anfahrt beachten

Bei der Anfahrt ist zu beachten: Die letzten 200 Meter Fußweg zur Sternwarte sind für Autos gesperrt. Deshalb die Autos auf dem Parkplatz kurz nach der Flugplatzgaststätte abstellen und für den Weg eine Taschenlampe nicht vergessen.