Steinsturz: Luftrettung am Röthelfels

Einsatz für die Bergwacht Forchheim, die am frühen Freitagnachmittag nach folgender Unfallmeldung ausrückte: Sturz eines Kletterers am Röthelfels bei Morschreuth, er hat Verletzungen im Gesicht erlitten. Vor Ort wurde der Unfallhergang so geschildert: Nach einem Felsausbruch stürzte der Vorsteiger einer Klettergruppe ins Seil. Bei dem Sturz wurde der Mann von einem Bruchstück des abgehenden Gesteins schwer im Gesicht getroffen.

Nach Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der Verunfallte von der Bergwacht in den Bergesack gelagert und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Einsatz war gegen 16 Uhr beendet, wobei den Lotsen laut Bergwacht ein großes Lob auszusprechen sei. Diese hätten sehr gut gestanden und die Unfallstelle vorbildlich beschrieben.

Glück im Unglück für den Rest der Klettergruppe: Fast gleichzeitig zum oben genannten Sturz brach eine weitere, zwei mal drei Meter große Felsschuppe aus. Diese schlug aus rund zwölf Metern Höhe etwa fünf Meter neben der Gruppe ein. Es hätte also noch mehr Schwerverletzte geben können.

Im Einsatz waren drei Bergwachtler aus Forchheim, einer aus Erlangen sowie Rettungswagen, Notarzt nebst Polizei aus Ebermannstadt und der Rettungshubschrauber Christoph 27. Die Einsatzleitung hatte der Rettungsdienst Forchheim.