Stefan Richter als Gößweinsteiner Marktgemeinderat vereidigt

Der 48-jährige Schreiner und dreifache Familienvater Stefan Richter (CSU) aus Leutzdorf ist wieder Gößweinsteiner Marktgemeinderat. Während der Ratssitzung am Dienstagabend wurde Richter von Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) vereidigt. Stefan Richter rückt für den ausgeschiedenen langjährigen CSU-Marktgemeinderat und früheren Zweiten Bürgermeister Peter Helldörfer in das Gremium nach. Schon während der letzten Legislaturperiode war Richter im Marktrat, als er für die damals ausgeschiedene Ärztin Gabriele Brütting nachrückte. Im Gemeinderat will Richter, so sagte er, seinen gesunden Menschenverstand einbringen und kluge Entscheidungen zum Wohle der Gemeinde und seiner Bürger treffen.