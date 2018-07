Starkes Echo auf Söder in Heroldsbach

Kraft tanken in Heroldsbach





Es war ein Medienecho, wie sie die rund 5100-Seelen-Gemeinde bisher wohl nicht erlebt hat. Dutzende Kamerateams, Radiosender und Printmedien-Vertreter waren am Samstag in die Großgemeinde gekommen. Dort fand der Bezirksparteitag der CSU Oberfranken in der Hirtenbachhalle statt. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich angekündigt.Im Mittelpunkt des Interesses der Journalisten stand natürlich die Frage, ob die von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf europäischer Ebene erzielten Vereinbarungen für eine gemeinsame europäische Asylpolitik die Forderungen der Schwesterpartei CSU erfüllen und damit der Streit in der Union in dieser Frage beigelegt werden kann."Wir hoffen, dass wir sie noch sehr lange haben. Willkommen in Heroldsbach ." Mit diesen Worten begrüßte Heroldsbachs Erster Bürgermeister Edgar Büttner ( SPD ) den soeben aus seiner Staatslimousine ausgestiegenen Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der anlässlich des oberfränkischen CSU-Bezirksparteitages in die oberfränkische Gemeinde gekommen war. "Und das aus dem Munde eines SPD-Bürgermeisters", so CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Michael Hofmann , der den Ministerpräsidenten im Namen des CSU-Kreisverbandes Forchheim begrüßte. "Was es in diesen Tagen nicht alles gibt", scherzte ein sichtlich gut gelaunter Ministerpräsident Markus Söder.Seine Rede wurde wegen der Asyl-Frage mit Spannung erwartet. Söder scherzte: Er freue sich über die vielen Medien, "die besonders natürlich wegen der Strukturfragen in Oberfranken gekommen sind".Er sei gerne nach Heroldsbach gekommen, weil er seine Heimat Franken nutze, Kraft zu tanken. "Unser Land besteht aus einer hoch qualifizierten Schar aus Mahnern", so Söder. Doch Politik bedeute nicht nur Analyse, sondern auch Umsetzung. Das von ihm initiierte und im Vorfeld viel kontrovers diskutierte Breitbandausbauförderungsprojekt sei, gerade auch in Oberfranken ein absoluter Erfolg. Söder lobte Oberfranken. Alles, was die Staatsregierung an Hilfen angeboten habe, sei umgesetzt worden. Man spüre überall in Oberfranken Aufbruchstimmung. Oberfranken sei längst "eine Zukunftsregion".Die CSU stehe aber nun vor neuen Herausforderungen. Er sehe, sagte Söder, "grundlegende Änderungen in der Demokratie". Manch einer scheine es zu verdrängen; aber es gebe einen wachsenden Teil in der Bevölkerung, der sich von den normalen politischen Prozessen, aber auch von normalen medialen Prozessen abzukoppeln beginne. Es gebe immer weniger Menschen, die sich politische Berichterstattungen im Fernsehen ansehen würden, oder auch die Zeitungen lesen und die ihre Informationen über ganz andere Quellen bekommen und deswegen auch eine ganz andere Bewusstseinsbildung hätten, so der Ministerpräsident.In anderen Ländern Europas würden etablierte Parteien unter dem Druck der Realität zerbröseln. In Deutschland, aber auch in Oberfranken, der ehemals stärkste Mitbewerber, die SPD, habe längst schon "ihre Seele verloren". Wer, wenn nicht die CSU, könne Bayern in den nächsten Jahren regieren, hinterfragte Söder. Die Bürgerinnen und Bürger würden erwarten, dass man sich nicht immer nur im Kreise der Politik drehe; sondern ihre Sorgen und Probleme in der praktischen Realität aufgreife und nicht nur in Podiumsdiskussionen-Der Ministerpräsident stellt auch die Frage nach "Bayern first?". Jedenfalls sei der Freistaat das erfolgreichste Land in Deutschland, weil er über den Länderfinanzausgleich den Rest Deutschlands mitfinanziere. Daher habe Bayern auch ein Recht, in Deutschland mitzureden. "Lasst und machen, lasst uns zeigen, was wir können und dann können die anderen auch gerne abschreiben, denn Bayern macht es in der Regel besser als die anderen", so der Ministerpräsident, der für seine Forderung tosenden Applaus erhielt.Zum Thema Asyl-Debatte sagte Söder, dass man anderen gern helfe, aber man dürfe nicht die einheimische Bevölkerung vergessen. Man habe zwischenzeitlich einen eigenen bayerischen Asylplan vorgelegt. Zum Thema "Europäischer Asylgipfel" sagte Söder, dass das ein Schritt in die richtige Richtung sei. Hätte man nicht von Seiten der CSU in den letzten Wochen konsequent das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt, wäre dieser Gipfel anders ausgegangen, zeigte Söder überzeugt. Kritisch betrachtet Söder, dass Merkels Vereinbarungen mit den europäischen Partnern sehr auf Freiwilligkeit setzen würden; man müsse auch das Kleingedruckte in diesen Vereinbarungen lesen. Fazit: "Richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber damit ist das Thema in Europa nicht erledigt."Kurz streifte Söder dann das Thema "Willkommenspolitik". "Wer zu uns kommt ist herzlich willkommen, aber er muss sich an unsere Sitten und Gebräuche halten und nicht umgekehrt". Identität habe auch Symbole, so der Ministerpräsident: "Mögen sie wo anders Kreuze abhängen, wir stehen dazu. In Bayern hängen wir sie auf". Im Hinblick auf die Landtagswahlen sagte Söder, dass nur die CSU in der Lage sei den Freistaat zu regieren. Andere Parteien würden in einer Mischung aus Anbiederung versuchen - Söder nannte FW-Chef Aiwanger - in Bayern mitregieren zu wollen. "Aber sie spüren, dass es nur einen gibt, der der Leader ist, nämlich die CSU."Dass von allen Seiten an der CSU gezerrt werde, zeige nur, dass man das Zentrum der bayerischen Politik sei. "Wenn wir es nicht schaffen, Bayern weiterzuführen, alle anderen Parteien werden dieses Land zerlegen", ist sich Söder sicher. "Ich möchte viel, aber ich möchte keine Berliner Verhältnisse in Bayern", legte Söder noch eins drauf.Und wieviel Prozent bekommt die CSU nun bei den Landtagswahlen? "Guckt euch mal an, wie wir letztes Jahr um die Zeit in den Umfragewerten standen". Die Dinge würden auf den letzten Metern entschieden, meinte Söder. Deswegen verspreche er keine Prozent. Im Hinblick auf einen politischen Mitbewerber, der aktuell bei rund 15 Prozent liege, sei alles was man derzeit habe, sensationell.