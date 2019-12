Stadtrat aus Wohlmuthshüll führt Liste der WGO an

Die Wählergemeinschaft Oberland (WGO) hat in ihrer Aufstellungsversammlung in Moggast am ihre Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 vorgestellt. Der Vorsitzende Heinrich Sponsel führte durch die Veranstaltung.

Im Verlauf der Sitzung wurden die 20 Listenkandidaten und ihre Listenplätze vorgestellt und diskutiert. Die Kandidaten kommen aus allen Ortschaften des Oberlandes, somit ist laut Pressemitteilung wieder eine "schlagkräftige Liste" aufgestellt worden. Sie wurde einstimmig beschlossen. Die Liste wird angeführt vom Stadtrat Heinrich Sponsel aus Wohlmuthshüll. Der Moggaster Stadtrat Christian Sponsel tritt nicht mehr zur Wahl an.

Die Liste

Die Liste der WGO: Hedwig Hack (Buckenreuth), Heinrich Sponsel (Buckenreuth), Tobias Sponsel (Buckenreuth), Johannes Götz (Burggaillenreuth), Werner Walter (Burggaillenreuth), Florian Wölfel (Burggaillenreuth), Andreas Müller (Kanndorf), Sebastian Wolf (Kanndorf), Andreas Guck (Moggast), Thomas Kormann (Moggast), Rainer Rupprecht (Moggast), Stefan Kormann (Windischgaillenreuth), Martin Müller (Windischgaillenreuth), Michael Krems (Wohlmuthshüll), Heinrich Sponsel (Wohlmuthshüll), Josef Sponsel (Wohlmuthshüll), Sebastian Sponsel (Wohlmuthshüll), Christian Oßmann (Wolkenstein), Michael Schrüfer (Wolkenstein), Stefan Walter (Wolkenstein); Ersatz: Andre Hack (Buckenreuth), Julian Sponsel (Wohlmuthshüll).