Stadtlinien, Regionalbusse, Sammeltaxi: Die ÖPNV-Infos zum Annafest

Von den Stadtlinien bis zum Sammeltaxi: Das Forchheimer Landratsamt informiert über den ÖPNV zum Annafest.

Annafest-Stadtlinien

Die Fahrpreise in Zone 1 wurden an den VGN-Tarif angepasst und betragen 2,00 Euro für Erwachsene sowie 1,00 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Das Annafest-Tagesticket kostet 10,00 Euro. Zur regulären Fahrplanzeit fährt die Stadtbuslinie 261 alle 30 Minuten zum Kellerwald, ab 12.30 Uhr setzt dann zusätzlich montags bis samstags, sonntags ab 09.30 Uhr der Shuttle-Verkehr vom Großparkplatz Forchheim Süd ein.

Die Pendelbusse fahren über den ZOB am Bahnhof direkt zum Kellerwald und auf dem Rückweg über die Innenstadt/Paradeplatz. Die Parkgebühren am "Annafest-Großparkplatz Süd" bleiben unverändert (Autos 7,00 Euro, Kleinbus 10,00 Euro). Alle Fahrzeuginsassen mit Parkschein fahren kostenlos zum Festgelände und zurück. Im Stadtgebiet werden bis Ende der regulären Fahrplanzeiten VGN-Fahrausweise für Hin- und Rückfahrten anerkannt.

Montags bis freitags ab 21.30 Uhr, samstags ab 17 Uhr und sonntags ganztags gilt der Annafest-Sondertarif: Zu diesen Zeiten, vor allem auf den abendlichen Rückfahrten vom Annafestgelände (Kellerwald), gelten die VGN-Fahrkarten nicht.

Besondere Hinweise für Fahrgäste der Linie 261:

Die Linie 261 fährt ab Mittwoch, 24. Juli, bis Dienstag, 06. August, vom ZOB direkt zum Kellerwald/Haltestelle am Festplatz, dann weiter über Ringstraße, Karl-Bröger-Straße, Hans-Sachs-Straße zum Kennedyring.

Die Haltestellen "Lichteneiche" und "Viktor-von-Scheffel-Platz" werden täglich jeweils ab 13 Uhr nicht mehr bedient, die Haltestelle "Wilhelm-Hauff-Str." wird in die Ringstraße/Ecke Wilhelm-Hauff-Str. verlegt. Die Haltestelle "Konradstraße" in Richtung Kennedyring wird in die Hans-Sachs-Str. verlegt, der Bushalt an der Kirche St. Anna entfällt ebenfalls.

Vom 24.-26. Juli werden die Fahrgeschäfte an der Straße am Kellerwald auf- und am Dienstag, 06. August, wieder abgebaut. An diesen Tagen kann die Buslinie ganztags die Haltestellen "Lichteneiche" und "Viktor-von-Scheffel-Platz" nicht bedienen.

Annafest-Regionalbuslinien 1 bis 12

Die Fahrpreise betragen in Tarifzone 2 für Erwachsene 4,50 Euro und in der Zone 3 5,60 Euro für Erwachsene, in Zone 1 gilt der Stadt-Tarif von 2,00 Euro. Mit dem Lösen einer Hin-und Rückfahrkarte ermäßigt sich der Preis in den Zonen 2 und 3 auf 8,00 bzw. 10,00 Euro.

Die Bus-Nummern 1-3 fahren jeweils über Ebermannstadt (Abfahrten ab Haltestelle "Breitenbacher Str.": 19.05, 19.10 und 19.15 Uhr). Außerdem besteht stündlich Fahrtmöglichkeit mit dem Zug.

Linie 5 wurde im Linienverlauf geändert, dieser Bus fährt die Orte Oberehrenbach und Mittelehrenbach nicht mehr an. Die beiden Orte werden ab diesem Jahr vom neu eingerichteten Bus 12 bedient. Zusätzlich bedient der neue Bus 12 die Orte Gräfenberg, Kasberg, Neusles, Hohenschwärz, Thuisbrunn und Haidhof. Aufgrund der Straßensperrung in Gosberg bedient in diesem Jahr Bus 12 Pinzberg statt bisher Bus 6.

Der Raum Heroldsbach - Hausen - Burk fährt mit der regulären VGN-Linie 206 den Kellerwald direkt an. Eine Verstärkerfahrt beginnt auf der Hinfahrt ab Heroldsbach/Bahnhof. Der Bus aus Poppendorf bedient auf der Rückfahrt vom Kellerwald auch den Bahnhof Forchheim. Auf dieser Linie gilt auch für die Rückfahrt der reguläre VGN-Tarif. Alle Regionallinien enden wie im vergangenen Jahr in der Konradstraße. Dort ist auch der Zustieg für die Rückfahrt.

Hinweis zu allen Annafestlinien:

Reisegruppen ab 10 Personen werden gebeten, sich im Vorfeld anzumelden bei OVF Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 65005665.

AST(Anrufsammeltaxi):

In der Zeit von 26. Juli bis 05. August kann das AST landkreisweit nur soweit (nach Fahrplan) bestellt werden, wie keinerlei Verkehrs-Verbindung (plus/minus 1 Stunde) besteht (Annafestbusse, regulärer VGN- Fahrplan, Zugverbindung: Forchheim - Ebermannstadt/ Eggolsheim). Für Fahrten im Stadtgebiet Forchheim gibt es während des Annafestes kein AST.

Das Annafest-Jugendtaxi steht Jugendlichen unter 16 Jahren täglich von 22.00 bis 22.30 Uhr zur Verfügung. Fahrgäste müssen ihr Alter mit einem (Schüler-) Ausweis überprüfen lassen.

Das Jugendtaxi steht während des Annafestes an der Ringstraße zwischen Wilhelm-Hauff-Straße und Hermann-Löns-Straße bereit und ist als Jugendtaxi gekennzeichnet. Es fährt in den gesamten Landkreis Forchheim. Im Stadtgebiet Forchheim sind Fahrten nur nach Kersbach möglich.

Für Jugendliche, die mit einem Bus des Annafestsonderverkehrs zum Festgelände gekommen sind, gilt der im Bus gelöste Rückfahrschein als Fahrkarte für das Jugendtaxi. Jugendliche Fahrgäste ohne Busfahrschein zahlen den regulären Taxi-Tarif. Schülerfahrkarten mit VGN-Verbundausweis werden nicht anerkannt.

Fahrplan im Netz, Auskunft per Telefon

Der Annafestfahrplan ist in allen Gemeinden und Tourismusgeschäftsstellen im Landkreis Forchheim erhältlich und auf der Landkreis-Homepage mit den aktuellen Änderungen abrufbar. Auskunft ist beim Landratsamt Forchheim tagsüber zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes unter der Nummer 09191 86-2504 erhältlich.

