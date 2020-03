Stadt Forchheim wird sauber, die Körper der Teilnehmer werden fit

Forchheims zweiter Plogging-Lauf im Jahr 2020 steht unter dem Motto "Lauf dich fit und mach unsere Stadt dabei ein bisschen sauberer". Die Teilnehmer an der Aktion treffen sich am morgigen Samstag um 10.30 Uhr am Parkplatz der Ehrenbürghalle. Begleitet werden sie diesmal von einem Fernseh-Team des Bayerischen Rundfunks.

Zu Beginn der Veranstaltung gibt es von dem Coach Toni von "Toni's Micro-Studio" eine kurze Einweisung zum Aufwärmen, und dann geht's auch schon los. Der Lauf wird insgesamt 1,5 Stunden dauern, die Übungen und der Lauf sind für jeden von Jung bis Alt geeignet. Start und Ziel wird der Parkplatz an der Ehrenbürghalle sein. Es ist jeder herzlich eingeladen, mitzumachen. Die Teilnahme kostet natürlich keinen Cent, höchstens ein bisschen Zeit, Kalorien und die Überwindung des inneren Schweinehunds.

Ausrüstung wird gestellt

Sebastian Hösch, Vorsitzender der Jungen Bürger (JB) der Stadt Forchheim, wird die Teilnehmer mit der gesamten für die Müllsammlung erforderlichen Ausrüstung versorgen. Jeder bekommt reichlich Müllbeutel und Handschuhe, damit die ganze Aktion auch hygienisch bleibt.

Das Forchheimer Plogging-Team freut sich auf viele Teilnehmer. Weitere Informationen zum zweiten Plogging-Lauf gibt es im Internet unter www.forchheim-plogging.de. Das Video zu "Forchheim Plogging" finden Interessierte ab sofort auf Youtube (https://deref-web-02.de/mail/client/WKa66Lt5oh4/dereferrer/?redirectUrl=https://youtu.be/KsaAQlqa-IE).red