Staatsstraße in Weingarts soll 2019 saniert werden

Eine positive Meldung erstattete der Kunreuther Bürgermeister Konrad Ochs (CSU) dem Gemeinderat mit der Mitteilung des Staatlichen Straßenbauamtes, dass die Staatsstraße im Ortsbereich von Weingarts 2019 ausgebaut beziehungsweise saniert werden soll. Die Fahrbahn und teilweise auch der Gehsteig sind durch die hohe Frequenz mit Schwerlastverkehr in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Außenbereiche stehen im Augenblick noch nicht zur Sanierung an. Verabschiedet hat der Gemeinderat jetzt den Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, nachdem auch die eingegangenen Stellungnahmen der öffentlichen Auslegung abgehandelt worden sind. Keine Einwände gab es hinsichtlich des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Gräfenberg-Sollenberg" der Stadt Gräfenberg.

Abschluss der Flurbereinigung

Mit der Widmung der im Rahmen der Flurbereinigung angelegten Wege geht der lange Prozess der Flurbereinigung für den Raum Kunreuth/Weingarts seinem Ende entgegen. Der Gemeinderat hat dem vorliegenden Entwurf zugestimmt. Die Flurbereinigung läuft seit 1980.