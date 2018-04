Staatsehrenpreis für Brennerei aus Moggast

Mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) in Lindau am Bodensee die zehn besten Edelbrenner Bayerns ausgezeichnet. Die zehn Preisträger kommen aus den Landkreisen Aschaffenburg, Erding, Forchheim, Lindau, Pfaffenhofen an der Ilm, Rhön-Grabfeld, Rosenheim und Würzburg. Die Auszeichnung für die Brennerei und Hofladen Kormann in Moggast nahm Franziska Kormann entgegen.



"Sie haben handwerkliches Können auf höchstem Niveau bewiesen und gezeigt, dass Sie wahre Meister Ihres Fachs sind", sagte die Ministerin in ihrer Laudatio. Laut Kaniber soll die Prämierung auch die besonderen Leistungen der Edelbrenner für die bayerische Kulturlandschaft stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Schließlich sei die Veredelung von Streuobst zu feinen Bränden ein wertvoller Beitrag zum Erhalt regionaltypischer Landschaften und ökologisch wertvoller Streuobstwiesen.



Rohstoffe aus der Region

"Edelbrände sind nicht nur Kulturlandschaft in höchster Konzentration, sondern auch ein Stück Heimat", meinte die Ministerin. Sie appellierte an die Brenner im Freistaat, möglichst Rohstoffe aus der Region zu verwenden. Das stärke nicht nur die heimische Landwirtschaft, sondern trage auch dem Wunsch der Verbraucher nach regionalen Qualitätsprodukten Rechnung.



Der Staatsehrenpreis ist ein Eckpfeiler der Initiative "Bayern Brand - Wir brennen für Bayern", die das Landwirtschaftsministerium 2014 gemeinsam mit den drei Klein- und Obstbrennerverbänden der Regionen Franken, Lindau und Südostbayern ins Leben gerufen hat. Sie soll die Verbraucher auf die Produkte der bayerischen Brenner aufmerksam machen und die Verwendung in der Gastronomie voranbringen.



Grundlage für die Auszeichnung sind die Ergebnisse der Bayerischen Obstbrandprämierung, bei der die Brenner im Freistaat alle zwei Jahre ihr Können unter Beweis stellen. Mehr als 640 Proben von über 140 Betrieben wurden nach wissenschaftlichen Kriterien analytisch und sensorisch geprüft und von einer Expertenjury bewertet.