Waischenfeld eilt mit großen Schritten zum Klassenerhalt

Kurz nach Beginn des kalendarischen Frühlings und eine Woche später als der Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund starten die Bamberger und Bayreuther Amateurfußballer in die Restrückrunde. Viel verpasst haben sie allerdings nicht, denn das vergangene Wochenende fiel zum Großteil ins Wasser. In trockene Tücher will dagegen der SV Waischenfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga Oberfranken Ost bringen. Noch ein gutes Stück davon entfernt ist der SC Heiligenstadt in der Kreisliga.

Dick im Geschäft um den Aufstieg ist die DJK Schnaid-Rothensand in der Kreisklasse 3. Aufseß und Teuchatz gehen in der Zweier-Staffel wohl eher einer ruhigen Rückrunde entgegen. Neuhaus und Trailsdorf in den A-Klassen benötigen einen perfekten Start ins neue Jahr, um nochmal oben anzuklopfen.

Bezirksliga, SV Waischenfeld

Nach zwei Aufstiegen in Folge biegt die Bavaria auf die Zielgerade ihrer ersten Bezirksliga-Saison ein. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Schleuderplatz 13. Nach dem Auftakt gegen Aufstiegsaspirant Poppenreuth stehen dem Team des scheidenden Spielertrainers Sebastian Ott entscheidende Wochen bevor: Gegen den TSV Thiersheim (15.) und bei der SG Regnitzlosau (14.) kann der Tabellenzehnte die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Am Kader hat sich im Winter nichts geändert, die Nachfolge von Ott ist bereits geklärt: Philipp Schmidt übernimmt, Johannes Schatz bleibt Co-Trainer. "Ich höre im Sommer auf, da ein gewisser Verschleiß festzustellen ist. Ich glaube, dass der Mannschaft neuer Schwung gut tut", erklärte der 35-jährige Ott seine Entscheidung.

Kreisliga Bamberg, Heilgenstadt

Ebenfalls das rettende Ufer peilt der SC Heiligenstadt an, die Chancen auf den Klassenverbleib stehen allerdings nicht gut. Nur 15 Punkte sammelte der Aufsteiger vor der Winterpause. "Es wird eine Mammutaufgabe. In der Restrunde muss vieles zusammenpassen, gerade in den direkten Duellen brauchen wir Siege", sagt Spielertrainer Johannes Veth, der am Sonntag um 15 Uhr vor heimischer Kulisse gegen Spitzenreiter Buttenheim gefordert ist.

Kreisklasse Bamberg 2 und 3

Im höchst spannenden Aufstiegsrennen der Kreisklasse 3 liegt Schnaid-Rothensand vor dem Restrundenauftakt gegen die drittplatzierte SG Sambach/Steppach (Samstag, 15 Uhr) aussichtsreich auf Rang 2. Angesichts des eng beieinander liegenden oberen Tabellendrittels darf sich das Team von Coach Benjamin Herzog aber keine Schwächephase erlauben. "Entscheidend werden die ersten Wochen sein: Wenn wir gegen Sambach, Stappenbach und Mühlhausen erfolgreich sind, ist alles möglich", sagt der Spielertrainer.

Nicht mehr viel möglich ist bei Teuchatz und Aufseß, die in der Kreisklasse 2 13 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz (DJK) bzw. zehn Zähler Vorsprung auf den Schleuderplatz (ASV) haben. Der Tabellenneunte bestreitet am Samstag um 16 Uhr quasi das Eröffnungsspiel bei Spitzenreiter FC Strullendorf. Danach soll in zahlreichen Duellen mit Teams aus dem Tabellenkeller der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden. Aufseß-Trainer Thomas Zethner muss in den restlichen Partien allerdings auf Michael und Markus Görl verzichten, die ebenso wie Florian Bezold eine Auszeit vom Fußball nehmen.

Personell besser sieht es in Teuchatz aus, die Mannschaft von Spielertrainer Bernd Schütz freut sich auf die Rückkehr diverser Rekonvaleszenten. "In den verbleibenden Begegnungen wollen wir so viele Punkte wie möglich einfahren und besser als im Vorjahr abschneiden", sagt der sportliche Leiter Mario Schick. 2017/18 beendete die DJK auf Rang 7.

A-Klasse Bamberg 2 und 3

Die lange Pause hat der SC Neuhaus genutzt, um mit Blick auf die kommende Spielzeit erste Weichen zu stellen. Mit Stefan Weidner steht der neue Spielertrainer ab Sommer schon fest, der 28-Jährige kommt von der DJK Königsfeld. Bereits im Winter kam mit Martin Taschner ein neuer Co-Trainer. Der zuletzt beim ASV Aufseß tätige Taschner übernimmt für den beruflich eingespannten Heiko Götz und assistiert Thomas Motschenbacher bis Juni. Der Cheftrainer blickt vor dem Auftakt gegen Würgau II (Sonntag, 15 Uhr) nach oben. "Wir wollen nochmal angreifen. Dazu müssen wir gut aus den Startlöchern kommen und bestenfalls eine Siegesserie hinlegen", erklärt Motschenbacher, dessen Verbleib im Verein offen ist.

Weniger spannend geht es beim FC Trailsdorf zu. Das Team des nach seiner Verletzung wieder einsatzbereiten Spielertrainers Tim Stärk hat den Kontakt zur Tabellenspitze verloren. Vielleicht sorgen seine Rückkehr auf den Platz sowie seine Vertragsverlängerung für 2019/20 für Aufbruchstimmung im Wacker-Lager. "Die Vorbereitung lief schlecht. Die Trainingsbeteiligung war nicht gut. Ich bin mit der Situation unzufrieden", dämpft der Übungsleiter allerdings die Erwartungen.