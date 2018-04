VG Forchheim: Bonus für Männer, Generalprobe für Frauen

Die Herren der VG Forchheim verzichten zwar auf die Relegation zum Aufstieg in der Landesliga, dennoch ist die Volleyball-Saison für die Mannschaft von Spielertrainer Michael Prade noch nicht ganz zu Ende. Am 8. April bestreitet die VG, die die Bezirksliga Oberfranken auf Rang 3 abgeschlossen hat, ein Pokalturnier im Zentrum Coburgs.



Lichtenfels und VG verzichten

Als Dritter in der Liga hatten die Forchheimer die Relegation zwar eigentlich verpasst, hätten durch den Verzicht der zweitplatzierten TS Lichtenfels aber nachrücken können. Allerdings will auch die VG die Chance auf den Sprung in die Landesliga nicht wahrnehmen. "Wir sind mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gegangen. Aufgrund vieler Studenten ist nicht klar, wer in der kommenden Spielzeit zur Verfügung steht. Daher haben wir uns sowohl aus qualitativer als auch aus quantitativer Sicht dafür entschieden, nicht an der Aufstiegsrelegation teilzunehmen", erklärt Prade, der zudem auf die höhere Zahl an Spieltagen und weitere Fahrten in der sechsthöchsten Spielklasse verweist.



Da auch das Interesse der restlichen Teams an der Relegation begrenzt ist, könnten die Ausscheidungsspiele am 15. April ausfallen, die Vorletzten der beiden Landesligen ohne Umweg die Klasse halten. "Gewissheit gibt es erst am 5. April um 23.59 Uhr", sagt André Dehler vom Bayerischen Volleyball-Verband (BVV) zum Stichtag. Die Meister und Direktaufsteiger der Bezirksligen hätten sogar bis Ende des Monats Zeit, auf den Sprung in die Landesliga zu verzichten.



Am kommenden Sonntag sind die Forchheimer Männer dafür im Kreis-/Bezirkspokal gefordert. In der neuen Angerhalle in Coburger trifft das Team ab 10 Uhr im Modus Jeder-gegen-jeden auf drei Mannschaften von Gastgeber SG Teamwork Ebersdorf/Coburg (III, IV und V) sowie die TS Kronach II. "Offiziell sind alle Gegner Kreisligisten, daher sind wir Favorit und ich will das Ding gewinnen", sagt Prade. Neben dem Sieger zieht der Zweitplatzierte in den Landespokal Oberfranken/Oberpfalz ein.



Landespokal als Saisonvorbereitung?

"Die meisten aus der Mannschaft haben den Wettbewerb auf der nächsthöheren Ebene noch nicht erlebt. Zudem findet der Landespokal kurz vor Saisonbeginn statt. Er wäre also eine ideale Vorbereitung", erklärt der 35-Jährige. Um trotz der ferienbedingten Hallenschließung in Forchheim mehr als zwei Monate nach dem letzten Ligaspiel einigermaßen fit nach Coburg zu fahren, hat Prade für Donnerstag ein Testspiel in Neunkirchen gegen den TSV vereinbart.



Mehr als doppelt so viele Teams haben sich bei den Frauen für das Pokalturnier einen Tag vorher an selber Stelle gemeldet. Elf Mannschaften, darunter die VG Forchheim und die aus der Bezirksliga abgestiegene DJK Eggolsheim, messen sich in drei Gruppen und anschließender K.o.-Phase. Während der Pokal für die Herren des Vereins also eine Art Bonus ist, bedeutet er für die Damen die Generalprobe für die Abstiegsrelegation eine Woche später. Die in der Bezirksklasse West auf Platz 9 von 10 gelandeten Mädels kämpfen am 14. April ab 14 Uhr mit dem Zweit- und Drittplatzierten der Kreisliga Nordwest um ihren Klassenerhalt.



Informationen über die Gegner, Gastgeber TSG Niederfüllbach (Kreis Coburg) und SV Steinwiesen II, erhält die VG aus erster Hand, denn die beiden waren Kontrahenten der Forchheimer Reserve - wenn auch mit keinen besonders schönen Erinnerungen, denn alle vier Duelle gingen mit 0:3 Sätzen verloren. "Dennoch hat unsere Zweite ganz gut mitgehalten, daher gehen wir optimistisch in die Relegation", sagt Spielertrainerin Carolin Brenner.



Revanche für Ligapleiten

In der neuen Angerhalle wollen sich die 31-Jährige und ihre Teamkolleginnen am Samstag das Selbstvertrauen für die Duelle um den Klassenerhalt holen. Zudem haben die VG-Mädels ein paar Rechnungen offen. "Wir treffen in Coburg auf einige Gegner aus der Liga und wollen für die Niederlagen Revanche nehmen", erklärt Brenner.