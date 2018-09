TV Ebern präsentiert seine Teams

Handball total war beim TV Ebern im Rahmen des 40-jährigen Bestehens der Abteilung angesagt. Alle Mannschaften stellten sich vor einer großen Zuschauerkulisse vor und gaben einen Einblick in ihre sportlichen Aktivitäten. In zehn Stunden waren über 200 Tore zu verzeichnen.

Auch wenn der Jubilar nicht oft siegreich war, konnte er gefallen und sich in die Herzen der Fans spielen. Die Ergebnisse waren auch zweitrangig, der Spaß stand im Mittelpunkt, diesen hatten die Akteure auch.

In allen Belangen war es ein gelungener Tag. Das neue Frauenteam wie auch die ersatzgeschwächten Herren mussten Niederlagen hinnehmen, die jedoch diesmal nicht so wehtaten.

Herren I

TV Ebern - MHV Schweinfurt 26:34 Die Männer des TVE mussten in ihrem letzten Test vor dem Saisonstart eine verdiente Niederlage gegen Schweinfurt hinnehmen. Der unterfränkische Bezirksoberligist trat mit voller Kapelle an, während bei den Turnern unter anderem die Stammkräfte Aumüller, Feldmann und Hippeli nicht zur Verfügung standen. So halfen Bögendörfer, Lutter und Nembach aus der Jugend aus. Sie machten ihre Sache gut.

Die Eberner gerieten früh ins Hintertreffen, im Angriff machte man einfache Fehler, welche die Gäste eiskalt durch schnelles Umschaltspiel bestraften. Zudem zeigten sich die beiden Schweinfurter Keeper in hervorragender Verfassung und entschäften zahlreiche Rückraumwürfe. Zum Ende der Halbzeit konnten sich die Gastgeber etwas stabilisieren und den zwischendurch zweistelligen Rückstand auf 10:18 verkürzen.

Anschließend kamen die Eberner gut aus der Kabine, in Angriff waren besonders Haberl und Weiß nun effizienter, in der Defensive machten Bögendörfer und Geuß einen tollen Job. So war Ebern beim 20:22 wieder in Reichweite. Zum Ende hin zeigte sich aber, dass die Gäste in der Breite besser besetzt waren, sie spielten ihre kräftemäßige Überlegenheit souverän aus und schraubten das Ergebnis zum 34:26-Sieg in die Höhe. Insgesamt war Coach Kammer jedoch mit der Leistung zufrieden und blickt dem Saisonauftakt gegen Marktleuthen positiv entgegen.

Tore Ebern: Haberl (8), Weiß (7/1), Dürrbeck (7), Geuß (2), Lutter (1), Bögendörfer (1).

Herren II

TV Ebern II - HG Kunstadt-W. II 26:44 Die neu formierte Reserve der Eberner bestritt ihr erstes und einziges Vorbereitungsspiel gegen die Reserve der HG Kunstadt-Weidhausen. Aufgrund einiger Ausfälle kamen sechs Spieler aus der eigenen A-Jugend zum Einsatz, die ihre Sache allesamt sehr gut machten.

In der temporeichen Partie ging es zu Beginn hin und her, bis zum 7:8 nach nur neun Minuten konnte sich keine Mannschaft absetzen. Danach agierten die Hausherren nicht mehr so entschlossen im Angriff. Es schlichen sich technische Fehler ein, wodurch sich Kunstadt von 9:16 auf 10:23 absetzte.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen die starken Kunstädter keinen Zweifel aufkommen, wer das Feld als Sieger verlassen wird (13:30). Nach einer Auszeit fing sich das junge TV-Team wieder und zeigte bis zum Schlusspfiff eine kämpferisch und spielerisch starke Leistung. Im Hinblick auf die neue Saison lässt sich vor allem auf die ersten und die letzten 15 Minuten aufbauen. Bei Ebern überzeugte allen voran Luca Ospel, der sonst in der ersten Mannschaft im Tor steht und sich ganze neun Mal in die Torschützenliste eintrug.

Tore Ebern: Ospel (9), W. Geuß (5), Nembach (3), Weis (3), Bätz (2), Batzner (2), Bauer (1), Ku-czera (1)

Damen

TV Ebern - HG Kunstadt-W. II 11:26 Die ebenfalls neu formierte Damen-Mannschaft des TV nutzte den Event zum ersten Test. Die bunte Mischung aus erfahrenen und neuen Spielerinnen gefiel nach sechs Wochen gemeinsamen Trainings durchaus. Wenn auch chancenlos gegen eine gute und dynamische Gastmannschaft, waren die ersten Ansätze für die zukünftige Ausrichtung schon sichtbar. Kunstadt-Weidhausen II war in der ersten Hälfte primär erfolgreich über gutes Mannschaftsspiel und vereinzelte Eins-zu-Eins-Situationen. Nach Wiederbeginn ließ die Kraft bei Ebern etwas nach. Jutta Geuss zog weiterhin die Fäden, am Ende verlor Ebern aber mit 11:26.

Tore Ebern: J. Geuss (6/3), Reubel-Lange (2), Zillig-Netzer (2), U. Geuss (1).

A-Junioren

TV Ebern - TS Lichtenfels 30:26 Die TV-Jungs präsentieren sich in toller Verfassung. Gegen körperlich starke Lichtenfelser war man von Anfang an voll im Spiel und konnte sich gegen Ende der ersten Halbzeit einen 16:12-Vorsprung erspielen. Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Eberner spielfreudig und brachten den 30:26-Sieg locker nach Hause. Ganze elf Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein, das spricht für ein ausgeglichenes Teamgefüge.

Tore Ebern: Nestmann (6/2), Batzner (4), Lutter (4), Ruppert (4), E. Geuß (3), Nembach (3), Bögendörfer (2), Bätz (1), Jünger (1), Weis (1), Zillig (1)

A-Juniorinnen

TV Ebern - TSV Burgebrach 15:14 Gegen Burgebrach sollte der Stand der Vorbereitung überprüft werden. Während die TV-Mädels in der Abwehr eine Viertelstunde brauchten, bis sie ins Spiel kamen, spielten sie im Angriff anfangs sehr selbstbewusst, hatten aber nach der Umstellung der Gegner auf eine 4:2-Abwehr größere Probleme. In der zweiten Halbzeit stand die Abwehr besser, im Angriff fehlte aber die Konsequenz. So gestaltete Burgebrach das Spiel ausgeglichen, unterlag aber knapp mit 14:15. Bis Saisonbeginn gibt es beim TV Ebern vor allem im Angriff noch etwas zu tun, doch auf den guten Rückraumwürfen von Anja Geuß sowie Annika Schmittlutz lässt sich aufbauen.

TV Ebern: Jung - Geuß A. (5/1), Vierbücher K. (3), Dietz (2), Ruppert (2), Hälterlein (1), Schmittlutz (1), Landvogt (1), Gernhuber, Werner, Kurz, Vierbücher