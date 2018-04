SV Langensendelbach ist zu abgezockt

Es war angerichtet im Wiesent-Stadion für den Infranken-Kick: Das Wetter passte, eine ansprechende Zuschauerkulisse war da und der Dritte der Kreisklasse 2, der TSV Ebermannstadt, forderte den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Langensendelbach heraus. Die Heimelf wollte, sie musste siegen, um im Aufstiegskampf noch einmal zurückzukommen. Nur: Sie tat es nicht.



TSV Ebermannstadt - SV Langensendelbach 0:3

Beide Trainer mochten sich vor dem Spiel noch so höflich die Favoritenrolle zuschieben und möglichst lässig wirken - doch wer vor Anpfiff in die Gesichter blickte, wusste, welche Anspannung sich dahinter verbarg.



Das Spiel war noch keine 60 Sekunden alt, als Referee Christoph Stühler die erste Verwarnung aussprach. Nahe der Mittellinie zeigte er dem Ebser Alexander Kapp den gelben Karton. Etwas Fahrt nahm das Spitzenspiel erst nach einer knappen halben Stunde auf. Zuvor gab es eher Schmalkost - zu groß schien der Respekt voreinander. Oder war es einfach nur die Angst, frühzeitig in Rückstand zu geraten? Abtasten war noch ein schmeichelhafter Begriff für das dargebotene Rasen-Schach. Als sich SV-Angreifer Lukas Kral auf dem rechten Flügel erstmals durchsetzen konnte, segelte Alexander Wöß noch um Haaresbreite an der Flanke vorbei (22.).



Wenig später hatte die Heimelf ihre erste nennenswerte Chance. Yusuf Öntürk passte zum mitgelaufenen Kapp, dieser ließ Keeper Christian Böhmer und Alexander Schliffka ins Leere laufen - aber Maximilian Tauwald kratzte die Pille von der Linie (29.). Kurz darauf hob TSV-Kapitän Sebastian Brütting einen Freistoß weit auf das Fünfereck, wo Kapp per Kopfball knapp über die Latte visierte (32.). Max Wunder fasste sich ein Herz und zog per Diagonalspann ab, Böhmer im SV-Tor machte sich lang und Tauwald klärte gerade noch vor Kapp (38.). Singer probierte es für die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff aus der zweiten Reihe - doch ging sein Versuch drüber (43.).



Im Kollektivschlaf aus der Kabine

Wahrscheinlich war Ebs mit den Köpfen noch im Umkleideraum, oder die Gäste hatten von Martin O'Neill, ehemals Kapitän der nordirischen Nationalelf gehört. Er sagte einst: "Das Beste, was man machen kann, ist, das 0:0 zu halten, bis man ein Tor erzielt." Und das tat L.A. dann auch: Der hellwache Wöß zog auf der rechten Außenbahn bis zur Grundlinie durch und passte ideal nach innen. Dort ließ der nahezu frei stehende Andreas Mürschberger die Pille unbedrängt vom Fuß ins Netz zum 0:1 abtropfen (46.).



Markus Angermüller, ein Aktivposten seines Teams, zog dann unvermittelt aus der Distanz ab, TSV-Keeper Felix Bischoff entschärfte im Nachfassen vor Kral (55.). Ebermannstadt musste Risiko gehen, Trainer Roland Beck brachte nach einer Stunde mit Philipp Hölzel und Armin-Franz Muttke zwei frische Kräfte - zudem verstärkte Abwehrchef Brütting das offensive Mittelfeld. Das brachte postwendend Platz für Konter: Erst zielte Kral vom Fünfereck drüber (64.), dann fischte Bischoff einen Flachball von Wöß aus der Ecke (67.), und TSV-Verteidiger Sebastian Krappmann konnte gerade noch Sven Rauh blocken (69.). Fast hätte Ebermannstadt den Ausgleich erzielt, als Brütting auf Hölzel zurücklegte und dessen Hammer auf dem Weg ins Tor an einem Körper hängenblieb, der Nachschuss von Kapp strich haarscharf über die Latte (79.).



Wie so oft folgte die Bestrafung auf dem Fuß. Abermals ein Angriff über rechts, diesmal durch Angermüller, brachte die Vorentscheidung. Dieser flankte nach innen, der eingewechselte Markus Eger traf trocken ins kurze Eck zum 0:2 (82.). Nach einem Blackout von Muttke hätte eigentlich Rauh und nochmals Eger den Deckel drauf machen müssen, doch Bischoff rettete zweimal hochklassig innerhalb von Sekunden (86.). Als Singers gezirkelter Eckball vom Innenpfosten auf Bischoffs Rücken und von da ins Netz zum 0:3 fiel (89.), war die Frage nach dem Sieger endgültig beantwortet.



Die Stimmen der Trainer

"Klar bin ich enttäuscht. So eine klare Sache war es ja nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in Führung gehen. Dann hätte der Gegner aktiv werden müssen, der so aber in der Lage war, abzuwarten", so TSV-Coach Roland Beck, während SV-Trainer Alexander Schliffka hochzufrieden war: "Mit einem 3:0 hat niemand von uns gerechnet. Wir hatten uns auf sehr massive Gegenwehr eingestellt, diese war ja auch da, wenn man das Spiel insgesamt betrachtet. Dass wir das Hinspielergebnis wiederholen, ist dennoch überraschend." hü



Die Statistik zum Spiel

TSV Ebermannstadt: Bischoff - Max Wunder, Bäumler, Krappmann, Sebastian Brütting, Vogler, Striegel, Götz, Gräbner, Kapp, Öntürk, (Hölzel, Ziegler, Muttke). SV Langensendelbach: Christian Böhmer - Tauwald, Rauh, Schöbel, Schliffka, Angermüller, Singer, Mürschberger, Kral, Wöß, Kätscher, (Dudek, Eger, Ursprung).

SR: Christoph Stühler (DJK-SC Oesdorf). Zuschauer: 265. Tore: 0:1 Mürschberger (46.), 0:2 Eger (82.), 0:3 Singer (89.)