SV Buckenhofen würgt zweitbesten Angriff ab

Der Dreiervergleich im Handball zwischen dem HC Hersbruck und dem SV Buckenhofen endete mit 2:1 für die Gastgeber: Die Bezirksliga-Damen des SVB unterlagen dem neuen Tabellenzweiten erwartungsgemäß (Artikel in der Mittwochsausgabe des Fränkischen Tags), bei den Herren setzten sich sowohl die Bezirksliga-Mannschaft als auch die Reserve in der Bezirksklasse knapp durch. Die Erste bleibt damit Dritter - punktgleich mit Auerbach/Pegnitz II auf Rang 2.

Männer, Bezirksliga: HC Hersbruck - SV Buckenhofen 18:20

Die Verfolger wiesen vor Anpfiff zwar dieselbe Bilanz auf, die Gäste hätten den Erfolg aber auch weniger aufregend über die Zeit bringen können. Vom Anwurf weg legten die Buckis vor und agierten weiterhin schwungvoll. Die Gastgeber hatten damit ihre liebe Not, nach vier Minuten bereits alle gelben Karten "verbraucht" und mussten erstmals in Unterzahl agieren. So markierte Markus Kraus schon mit dem zweiten Strafwurf das 1:3.

Nach einer weiteren Zeitstrafe für die Hausherren setzte sich der SVB auf 6:3 ab und zwang den HC früh zur ersten Auszeit. Wirkung hatte die eher nicht; gestützt auf eine stabile Abwehr und eine bärenstarke Torhüterleistung von Sebastian Weber vergrößerten die Buckenhofener den Vorsprung sogar (5:9, 19. Minute). Dann allerdings geriet das Angriffsspiel etwas ins Stocken, kleine Nachlässigkeiten schlichen sich ein und plötzlich hatte Hersbruck gleichgezogen (9:9, 27.). Ein kurzer Schlussspurt brachte den Gästen dann doch noch einen kleinen Vorsprung zur Pause (9:11).

Über weite Strecken des zweiten Abschnitts bestimmten die Mannen von Trainer Christoph Schatz das Geschehen, lagen durchgängig mit zwei, drei Toren vorne und schienen beim 15:19 gut drei Minuten vor dem Ende, einem ungefährdeten Sieg zuzustreben. Doch weit gefehlt. Zunächst brachten sie einen Siebenmeter nicht im Tor unter, dann spielten sie sich zwar mehrfach zum freien Wurf am Kreis durch, scheiterten aber am Torhüter. Der Treffer zum vermeintlichen 17:20 wurde nicht anerkannt, da unmittelbar zuvor das Signal zur Auszeit kam.

Stattdessen erzielte der HC im nächsten Angriff den 18:19-Anschluss. Eine knappe Minute war noch zu spielen. Erst Johannes Brütting machte 20 Sekunden vor der Schlusssirene alles klar. Der schnelle Gegenstoß der Hersbrucker wurde mit einem Foul unterbunden, was regelkonform mit einem Strafwurf geahndet wurde. Der Versuch gegen Keeper Tobias Lengenfelder flog allerdings weit über die Latte.

"Manko Chancenverwertung"

Schatz war angesichts des Ergebnisses, der Abwehr- und der Torhüterleistung zufrieden: "18 Gegentore gegen eine Mannschaft, die im Schnitt 29 Tore erzielt - das ist beachtlich und war sicherlich der Schlüssel zum Erfolg. Auch unser Angriff war über weite Phasen sehr gut. Einziges Manko bleibt die Chancenverwertung, diesmal vor allem gegen Ende der Partie." Für die Buckis geht es mit einer weiteren hohen Hürde weiter. Am Sonntag erwartet der Tabellendritte die Landsliga-Reserve der SG Auerbach/Pegnitz, die nach schwachem Beginn auf den zweiten Platz vorgestoßen ist.

SVB: Lengenfelder, Weber - Brütting (3), Deittert (1), Forstner (1), Hübenthal (3), Kraus (8/5), Neumann, Schwarz (3), Sümmerer, K. Winter, M. Winter (1), Wirth