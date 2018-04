Spvgg Hausen spielt in der Bezirksliga

Bereits am drittletzten Spieltag gelang der 1. Tischtennis-Herrenmannschaft der Spvgg Hausen der Aufstieg in die 3. Bezirksliga. Mit einem 9:2-Erfolg gegen den SV Gößweinstein machten die Hausener die Meisterschaft perfekt. Lediglich im letzten Saisonspiel der 1. Kreisliga mussten sie sich dem direkten Verfolger SC Markt Heiligenstadt knapp mit 7:9 geschlagen geben.



Als herausragende Leistungen kann das Doppelergebnis der Paarungen Blum/Schmidt (17:1 Siege) sowie Wölker/Weber (13:1) hervorgehoben werden. Beide Gespanne gaben nur jeweils ein Match ab.

Julian Schmidt zeigte auch in der Einzelkonkurrenz seine Stärke, indem er im mittleren Paarkreuz lediglich ein Spiel (12:1) und im vorderen Paarkreuz nur die Hälfte der Spiele abgeben musste (6:6). Friedrich Wetzel wies im mittleren Paarkreuz eine Bilanz von 16:5 auf, während Wölker und Weber ein Gesamtergebnis von 18:3 bzw. 17:1 aufs Papier brachten. Gewohnt souverän schloss Hubert Blum auf der ersten Position mit einer Bilanz von 22:11 ab. Felix Waldmann, der berufsbedingt nicht alle Spiele absolvieren konnte, wies auf der schwierigen zweiten Position eine ausgeglichene Bilanz auf (8:8).



Insgesamt betrachtet zeigte das Team eine geschlossene Mannschaftsleistung und wurde seiner schon im Vorfeld der Saison prognostizierten Favoritenrolle gerecht.



Damen ohne Druck

Obwohl noch drei Begegnungen in der Landesliga gespielt werden müssen, haben sich die Spvgg-Damen aus der 1. Mannschaft bereits einen guten Platz im Mittelfeld gesichert. Als aktuelle Tabellenvierte dürften sie mit dem Abstieg in die Oberfrankenliga nichts mehr zu tun haben.



So treten Katrin Müller, Karin Schmitt, Katharina Bittan und Michelle Schmelzer am Samstag ihr letztes Koppelspiel der Saison an, bevor es am Samstag, 21. April, in das Saisonfinale in der Hausener Mehrzweckhalle geht. Gegner ist zum Abschluss um 17.30 Uhr der RV Viktoria Wombach II. abu