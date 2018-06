Spitzenfeld bei den Open des TC Forchheim

Am Donnerstag geht es los



Zum Meldeschluss der an diesem Donnerstag beginnenden 19. TC Forchheim Open der Herren stellte Turnierleiter Mike Reischl erfreut fest: "Über 60 Meldungen, obwohl nur 56 Spieler spielen können. Und der Cut der Spieler, die direkt ins Hauptfeld einziehen, liegt bei der Nummer 200 der deutschen Rangliste. Das verspricht hervorragende Spiele."Es gilt noch abzuwarten, welche Wildcards vom bayerischen und nationalen Tennisverband vor der Auslosung in den Ring geworfen werden, aber es zeichnet sich ab, dass die Herren schon in der Qualifikation durch Hochgeschwindigkeitstennis begeistern werden.Das Gesamtfeld wird angeführt von Johann Willems (Versmold, DTB 41), einem 23-Jährigen, der auf der Anlage an der Krankenhausstraße in den letzten Jahren noch nie in Erscheinung getreten ist. Er kratzt nach 56 Siegen in 75 Spielen der letzten 12 Monate derzeit am Eintritt unter die Top 1000 der Weltrangliste. Willems wird dicht gefolgt von Jannis Kahlke (TC BW Lechenich, DTB 58), mit dem er noch im Januar in Kaarst im Doppel eines German Future Turniers angetreten war. Auf Position 3 der Setzliste findet sich der Bamberger Ralph Regus (TC RB Regensburg, DTB 81), er war 2016 in Forchheim im Halbfinale ausgeschieden und ist jetzt wieder im Hauptfeld auf aussichtsreicher Startposition.Die fränkischen Farben im Hauptfeld werden weiter vertreten von Stefan Göllner (TC Bamberg, DTB 129) und Alexander Wolfschmidt (TV Fürth, DTB 200). In der Quali wird der Forchheimer Tobias Schaller (TC RW Erlangen, DTB 679) sein Bestes geben, über zwei Siege das Hauptfeld zu erreichen. Genauso werden die beiden weiteren Franken Patrick Schmitt (TC Bamberg, DTB 261) und Rafael Giotis (TB Erlangen, DTB 369) auf die Unterstützung der Zuschauer hoffen dürfen.Am morgigen Donnerstag beginnen die ersten Spiele der Qualifikanten um 10 Uhr auf der Anlage des TC Forchheim. Donnerstag und Freitag wird es pro Tag 24 Spiele geben. Interessierte können zu jeder Zeit davon ausgehen, dass sie schöne und spannende Matches bei freiem Eintritt sehen können.Das Hauptfeld startet am Freitag. Viertel- und Halbfinals werden am Samstag, ausgetragen. Am Samstag findet zeitgleich ein kleines Leistungsklassen-Turnier für den Breitensport statt. Das Finale findet am Sonntag statt.