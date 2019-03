Rückrunde geht ohne Bammersdorf über die Bühne

Angesichts von einem Minuspunkt auf dem Konto und acht Zählern Rückstand aufs rettende Ufer der Fußball-A-Klasse 3 ER/PEG war in den vergangenen Tagen bereits über einen Rückzug des SV Bammersdorf spekuliert worden, nun haben sich die Gerüchte bestätigt. Die Verantwortlichen des Klubs gaben die Entscheidung dem Kreisspieleiter Max Habermann bekannt, der das Team aus der Wertung nahm. Damit steht der erste Absteiger aus dieser Liga fest. Alle Gegner des SVB sind künftig spielfrei.

Reuth rauscht auf Rang 5 ab

Die größten Auswirkungen hat der Rückzug auf die SpVgg Reuth, die beide Duelle mit Bammersdorf gewann, sechs Zähler abgezogen bekommt und von Rang 3 hinter die SG Pinzberg/Gosberg und die DJK Willersdorf auf Platz 5 zurückfällt. Der ATSV Forchheim ist jetzt alleiniger Tabellenführer vor der bisher punktgleichen SG Leutenbach/Mittelehrenbach.

Nach dem Aufstieg 2017 und dem achten Rang zum Abschluss der vergangenen Saison zeigten sich im Sommer bereits erste Risse im Mannschaftsgefüge des SVB. Der Kader wurde dünner und auch die Hinrunde der laufenden Spielzeit verlief alles andere als ruhig. Mitte Oktober stellte Trainer Metin Akyol seinen Posten zur Winterpause zur Verfügung, ehe er zwei Wochen später seinen sofortigen Rücktritt bekanntgab. Mit dem Ex-Baiersdorfer Can Uyar wurde zwar schnell ein Nachfolger gefunden, aber sportlich lief es nicht besser.

Kurz vor Weihnachten verkündete das Sportgericht sein Urteil, wonach der Verein wegen Passvergehen mit sechs Punkten Abzug und einer hohen Geldbuße bestraft wurde. Mit einem Zähler im Minus und mehreren Abgängen hätte das Team in die Rückrunde gehen müssen. Nun zogen die Funktionäre um den Vorsitzenden Klaus Braun die Konsequenzen. "Natürlich waren die Abgänge in der Winterpause nicht gerade förderlich und haben unsere Kadersituation weiter verschärft. Am Ende haben wir uns als Verantwortliche entschlossen, die Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden", sagt Braun.

Er und seine Kollegen machen sich jetzt Gedanken, wie es nach dieser Saison in Bammersdorf weitergeht. Das Ende von Fußball am Oertelberg soll dieser Schritt noch nicht gewesen sein. "Wir werden alles dafür tun, um für unsere Fans und Spieler schnellstmöglichst wieder eine Mannschaft an den Start zu bekommen, auch wenn es nicht einfach wird", erklärt der Vorsitzende. Auch die Bildung einer Spielgemeinschaft sei denkbar.