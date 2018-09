Oldtimer düsen durch Fränkische Schweiz

Autofans klingen die "200 Meilen von Nürnberg" noch sehr lebendig in den Ohren. Hat doch der Motorsport-Club Nürnberg (MCN) jahrzehntelang unter diesem Titel zu seinem Spektakel auf den Norisring eingeladen. Der kurze Stadtkurs, eine teils infernalische Geräuschkulisse, die Nähe zwischen Akteuren und Zuschauern: Die Atmosphäre im "fränkischen Monaco" war schon immer etwas Besonderes.

Start und Ziel am Norisring

Dieser historischen Verantwortung trägt der MCN mehrfach Rechnung. Im Rahmen des "Norisring-Speedweekends" veranstaltet der Club die "100-Meilen-Trophy" mit DTM-Fahrzeugen aus den 80er und 90er Jahren sowie die Oldtimerparade Norisring-Classics. Und am kommenden Wochenende feiern die 200 Meilen von Nürnberg als Untertitel der Norisring-Classic-Rallye fröhliche Urständ.

Der MCN hat die neue Oldtimerrallye gemeinsam mit Uwe Wießmath, dem Begründer des "Altmühltal-Classic-Sprints", konzipiert, der sich mit seinem bewährten Team auch um die Organisation kümmert. Sie verbindet sportliche mit touristischen Komponenten, wobei die Betonung eindeutig auf sportlich liegt. Start- und Zielpunkt ist an beiden Tagen der Norisring, auch die technische Abnahme findet dort statt.

Am Freitagnachmittag eröffnen MCN-Präsident Wolfgang Schlosser und Wießmath die Norisring-Classic-Rallye vor der Steintribüne. Nach Abnahme und Präsentation starten die Fahrzeuge mit einer Wertungsprüfung auf dem Norisring zu einer Prolog-Runde über den Nordosten Nürnbergs durch die Hersbrucker Schweiz. Über Happurg und Königstein fahren die Teilnehmer Richtung Velden, wo sie auf dem Gelände des Golfclubs Gerhelm eine Durchfahrtkontrolle passieren. Der Rückweg führt durch das Pegnitztal über Vorra zurück auf den Norisring zu einer weiteren Wertungsprüfung.

Gräfenberg und Waischenfeld

Die Strecke am Samstag ist doppelt so lang und verläuft nordöstlich von Nürnberg durch die Fränkische Schweiz. Das Feld startet wieder mit einer Wertungsprüfung am Norisring und bewegt sich dann über Gräfenberg, Egloffstein und Gößweinstein Richtung Waischenfeld. Beim Kathi-Bräu passieren die Teilnehmer eine Durchfahrtkontrolle und fahren über Memmelsdorf nach Bamberg.

Nach einem Abstecher durch den historischen Stadtkern kehren die Teams im Kloster Michelsberg ein, anschließend geht's über Stegaurach, Heiligenstadt, Ebermannstadt und Neunkirchen zurück nach Nürnberg. Dort erwartet die Rallyefahrer ein besonderer Schlusspunkt: Just an diesem Samstag geht das Nürnberger Altstadtfest zu Ende. Siegerehrung und Abschlussparty feiern die Teilnehmer in einer reservierten Hütte auf der Insel Schütt.

Dreirädriger Bond Reliant

AM Start sind unter anderem ein Vorkriegs-BMW 328, ein Mercedes 300 SL, ein Porsche 904 und zahlreiche Jaguar XK, aber auch Kuriositäten wie ein dreirädriger Bond Reliant und ein Citroën Ami 6. Damit der historische Rallyesport auch für die Jugend interessant wird, haben die Organisatoren einen Rookie-Cup ausgelobt: Pilot und Copilot dürfen zusammen nicht älter sein als 50 Jahre. Den genauen Zeitplan und Streckenverlauf gibt es unter www.norisring-classic-rallye.de.