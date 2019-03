Lukas Kohl setzt seine Siegesserie fort

Lukas Kohl vom RMSV Concordia Kirchehrenbach hat seine Siegesserie fortgesetzt. Im 1er-Kunstradfahren der Männer gewann er den Auftakt der zweiten Weltcup-Saison des internationalen Radsportverbands UCI in Prag. Und das trotz eines Absteigers beim zweifachen Drehsprung, den er auf dreifach erweitern wollte. "Im Training vor Ort hat dieser vier- und sogar fünffach geklappt", sagte der 23-Jährige hinterher. "Im Wettkampf bekomme ich diesen nicht immer hin, so dass ich wie im vergangenen Jahr an gleicher Stelle mein Sportgerät verlassen musste."

Doch der dreifache Weltmeister ließ sich nicht beirren und heimste anschließend bei der Lenkerstanddrehung mit taktischer Erweiterung Zusatzpunkte ein. "Allerdings waren das nur 1,5 Punkte zusätzlich", berichtete der Ebermannstadter. Nach der letzten Übung standen 200,04 Punkte auf der Anzeige, doch die Kampfrichter nahmen noch eine leichte Korrektur auf 199,94 Zähler vor. Damit blieb Kohl knapp unter der 200er-Marke, die er in den zurückliegenden Monaten fast immer geknackt hatte.

Intensives Training gehabt

"Damit kann ich gut leben, denn da bleibt mir in diesem Jahr noch Luft nach oben", sagte Kohl schmunzelnd. "Nachdem ich eine intensive Trainingswoche mit den Sportlern aus Macau hatte, die auch mir in den Knochen steckte, hatte ich noch genug Kraftreserven für einen guten Wettkampf. Das war heute ein gelungener Start in die Saison", lautete das Fazit des 23-Jährigen. Ihm am nächsten kam Moritz Herbst (Wendlingen). Auch er patzte beim Drehsprung und fuhr 191,17 Punkte ein. Dritter auf dem Podest war Marcel Jüngling (Dornheim, 186,23). Hinter dem deutschen Trio folgten Martin Schön (Ungarn), Lukas Burri (Schweiz) und Christopher Schobel (Österreich) auf den Plätzen.

Nach dem Auftakt der zweiten Auflage des Weltcups zogen die Organisatoren ein positives Fazit. Dieser habe seine "Geburtswehen" überstanden. Das Team um den Chairman des Vereins "Indoor-Cycling Worldwide", Rolf Halter, und die UCI-Delegierte Claudia Bee aus Aschaffenburg hatte die Abläufe in der ersten Runde der vierteiligen Wettkampf-Serie optimiert und gestrafft. Nur einmal verweigerte der Computer seine Dienste. "Das war einem Bedienungsfehler geschuldet", erklärte Halter. "Ansonsten lief es aus unserer Sicht optimal. Positive Rückmeldungen, dass die Abläufe und der Modus passen, haben wir auch von Athleten bekommen."

39 Starter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, der Slowakei, Japan, Ungarn, Frankreich, Luxemburg, Italien, Macau (China) und des Gastgeberlands Tschechien hatten ihre Sportler nach Prag geschickt, um in den fünf Kunstraddisziplinen um Weltcup-Punkte zu fahren. Der gastgebende TJ Pankrac hatte die Veranstaltung wie schon 2018 perfekt organisiert.

Weltrekord für Mittelfränkin

Auch die Aktiven zeigten sich zufrieden und geizten trotz des ungewohnt frühen Saisonauftakts nicht mit ihren Leistungen. Milena Slupina aus dem mittelfränkischen Roth verbesserte den Weltrekord im 1er der Frauen auf 194,31 Punkte. Im 2er der Männer dominierten Serafin Schefold/Max Hanselmann, bei den Frauen verbuchten Sophie Nattmann/Caroline Wurth (alle Baden-Württemberg) ihren fünften Weltcupsieg. Die magischen 100 Zähler im Kunstrad-4er sicherten sich Ramona Ressel, Julia Dörner, Annamaria Milo und Annalena Vollbrecht aus Oberbayern. Eine optimale Ausbeute also für die Athleten des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR).