Jahn Forchheim joggt zu Auswärtsspiel

Der Bayernliga-Fußballer reist in der Regel auf gemütliche Art zu einem Auswärtsspiel. Ob Auto oder Bus - stressfrei soll die Anfahrt sein, um sich ausgeruht auf das Bevorstehende zu fokussieren. Dass man wie die SpVgg Jahn Forchheim zu einem Auswärtsspiel joggt (und nach Spielschluss wieder zurück) ist außergewöhnlich - und eine hübsche Erfindung von Trainer Christian Springer , der das Feld als Tempomacher anführte.Sicher, es war nur ein Freundschaftsspiel, und der Weg zum Gelände des SV Buckenhofen ist mit knapp sechs Kilometern ja auch nicht allzu weit. Trotzdem hatte der Dauerlauf seine Spuren in der ohnehin konditionsintensiven Vorbereitungsphase hinterlassen.Dass sich der Jahn gegen den Kreisliga-Meister nur mit 4:2 behauptete, ist zu großen Teilen darauf zurückzuführen. "Die Jungs waren platt, es fehlte die Spritzigkeit. Aber das ist ganz normal in der Vorbereitung", sagt Teammanager Mesut Kimiz. Andererseits: Einfach machte es der SVB mit seinem eingespielten Team dem neu zusammengestellten Jahn keinesfalls. "Buckenhofen war präsent und hat Gas gegeben. Richtig stark", sagt Kimiz.Das forsche Auftreten wurde belohnt: Nach sieben Minuten traf Ferdinand Riediger zum 1:0, ehe Timo Goldammer ausglich. Philipp Hoffmann sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für das 2:1 für Buckenhofen. "Die erste Halbzeit war nichts von uns, nach der Pause wurde es durch die vielen Wechsel besser", sagt Kimiz. Philipp Nagengast (58.), Drazen Misic (77.) und Steffen Müller (81.) machten aus dem 1:2 noch ein 4:2 für den Jahn.Jahn, 1. Halbzeit: Chatzigeorgiu - Gum-brecht, Tischler, Jerundow, Güngör - Hagen, Noppenberger, Grinjuks, Goldammer, Misic - Nagengast. Jahn, 2. Halbzeit: Chatzigeorgiu - Städtler, Schwinn, Karsak, Tscherner - Möhrlein, Müller, Wartenfelser, Petschner, Grinjuks - NagengastTore: 1:0 Ferdinand Riediger (7.), 1:1 Timo Goldammer (36.), 2:1 Philipp Hoffmann (47.), 2:2 Philipp Nagengast (58.), 2:3 Drazen Misic (77.), 2:4 Steffen Müller (81.)