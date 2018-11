Jahn Forchheim dominiert die Bezirksliga

Die Männer der SpVgg Jahn Forchheim bleiben in der Tischtennis-Bezirksliga Nordwest dank des 9:4 in Zeckern ungeschlagen Tabellenführer. Spitzenspieler Michael Schürr (Bild) gewann sein Doppel mit Walter Weiss und sein Einzel gegen Zeckerns Abteilungsleiter Ralf Hellmann, musste sich aber Philipp Nüßlein in fünf Sätzen geschlagen geben. Auch Helmut Barth war der Nummer 1 der Gastgeber im Entscheidungssatz unterlegen. Zudem gaben Barth/Christian Schwarz im Doppel und Weiss Punkte an die SpVgg ab. Oliver Krause und Richard Bittan steuerten die weiteren Zähler zum sechsten Sieg im siebten Spiel bei.

Die Männer des TTC Neunkirchen verharren in der Bezirksoberliga auf einem Abstiegsplatz. Durch das 3:9 gegen den SC Nürnberg warten die Brandbacher weiter auf den ersten Sieg. Im Duell mit dem Tabellenführer brachten Reinfried Bartholomäus/Thomas Motschmann und das Stefan-Duo Pruisken/Arnold die Gastgeber nach den Doppeln zwar in Führung, doch in den Einzelpartien verließ aus TTC-Sicht nur noch Michael Grund als Sieger die Platte.