Ivo Klec gewinnt die TC-Forchheim-Open

Bei den 19. TC-Forchheim-Open der Herren hat sich mit dem 38-jährigen vereinslosen Slowaken Ivo Klec ein neuer Name in die Siegerlisten eingetragen. Im Finale gegen den 20-jährigen Luis Erlenbusch setzte sich Erfahrung gegen Jugend durch. Den Zuschauern wurde ein packendes und sportlich anspruchsvolles Tennis-Endspiel geboten. Bevor es zu dieser Paarung kommen konnte, fand auf dem Gelände an der Krankenhausstraße ein Favoritensterben statt.



In der Runde der letzten Acht des Hauptfelds waren die vier Topgesetzten noch im Turnier. Erlenbusch traf auf den Favoriten und die Nummer 1 der Setzliste, Johann Willems von derTennispark Versmold, der auf Platz 41 der deutschen Rangliste (DTB) steht. Dieser hatte am Vortag mit starken Aufschlägen und druckvollem Spiel beeindruckt. Erlenbusch jedoch setzte den Angriffen gute und präzise Rückschläge entgegen und zwang Willems schon im ersten Satz in den Tiebreak, der den für Erlenbusch glücklicheren Ausgang nahm.



Willems ist mit sich beschäftigt

Nun merkte man, dass Willems mit sich haderte und gelegentlich lustlose Ausbrüche zeigte. Davon profitierte Erlenbusch und warf Willems mit 7:6, 6:3 aus dem Turnier. Im Halbfinale traf Erlenbusch auf den Weißrussen Hleb Maslau (TSV Rosenheim). Maslau hatte bereits den langen Weg durch die Qualifikation hinter sich und war in der ersten Runde über drei Sätze gegangen. Im Viertelfinale traf er auf Charly Zick (Setzliste 4, GW Luitpoldpark München, DTB 83), einen alten Bekannten beim Forchheimer Turnier. Das Spiel entwickelte sich ausgeglichen, bis sich Zick im dritten Aufschlagspiel eine Muskel-Sehnenverletzung zuzog, die auch von einer Behandlung des Physiotherapeuten nicht beseitigt werden konnte.



Damit standen sich in der Vorschlussrunde Erlenbusch und der 28-jährige Maslau gegenüber. Sie spielten ein schnelles, einander sehr ähnliches Spiel mit überragenden Grundlinienduellen. Der erste Satz war bis zum Stand von 4:4 ausgeglichen. Dann holte sich Erlenbusch mit Break und Aufschlaggewinn den Durchgang. Danach musste Maslau den vorherigen fünf Spielen Tribut zollen, Erlenbusch zog mit nahezu fehlerfreiem Spiel und einem 6:0 verdient ins Finale ein.



Wildcard ist gute Entscheidung

Dort traf er auf den Slovaken Ivo Klec, bayrischer Vizemeister 2018 und im Jahr 2006 auf Rang 184 der Weltrangliste platziert. Klec wird aktuell als vereinslos geführt und rutschte wegen fehlender Ranglistenposition nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld. Dass sich diese Entscheidung des Veranstalters gelohnt hat, bewies er mit überlegtem Spiel und souveränes Auftreten. Dem fielen im Viertel- und Halbfinale gleich zwei Topgesetzte zum Opfer.

Es begann mit dem Linkshänder Jannis Kahlke (Setzliste 2, DTB 58). Der Akteur des TC Blau-Weiß Lechenich hatte zuvor mit einer extrem präzisen Rückhand gepunktet. Diese konnte Klec jedoch intelligent entkräften, so dass Kahlke ein Teil seines Plans verloren ging, was mit dem 6:2, 6:4 für Klec belohnt wurde. Danach traf Klec auf den Bamberger Ralph Regus (Setzliste 3, DTB 81), der zuvor Tim Heger (TC Rot-Weiß Wiesloch, DTB 108) mit 6:1, 6:4 ausgeschaltet hatte.

Hier sah es so aus, als wenn Regus der Erfahrung jugendliche Dominanz entgegenstellen könnte, als er den ersten Satz deutlich mit 6:3 gewann. Dann wurde jedoch Klecs Spiel variantenreicher und genauer - Satzausgleich. Danach baute Regus, der für den TC Rot-Blau Regensburg antritt, stark ab (0:6).



Klec und Erlenbusch eröffneten das Endspiel mit harten, platzierten Aufschlägen. Bis zum 4:4 war kein Favorit auszumachen, dann holte sich Klec das Break und brachte den eigenen Aufschlag durch. Der zweite Durchgang entwickelte sich bei gleichbleibend hohem Tempo ähnlich, nur dass Erlenbusch beim 3:3 ein Break gelang und mit 6:3 den Entscheidungsdurchgang erzwang.



In diesem wurde das Spiel noch intensiver. Spektakuläre Ballwechsel mit allem, was den Tennissport attraktiv macht, rissen die Zuschauer von ihren Sitzen. Bei 4:2 und 5:3 für Erlenbusch und sogar zwei Matchbällen sah es nach einem Sieg des jungen Pforzheimers aus. Aber Klec wehrte beide ab, glich zum 5:5. Dann profitierte er von zwei der wenigen Fehler Erlenbuschs und holte sich mit dem vierten Spiel in Folge zum 7:5 den Turniersieg.



Cardio-Tennis von Payrleitner

Bei der Siegerehrung dankten die Finalisten den Zuschauern für ihre Ausdauer. Auch das Publikum vom Freitag verdiente Lob, als es den etwas unwirtlichen Verhältnissen trotzte. Das den Finaltag begleitende Programm mit einer Präsentationseinheit von Cardio-Tennistraining von Harry Payrleitner, Leiter der Tennisschule t.i.m., machte den Zuschauern zusätzlich Lust auf Tennis.