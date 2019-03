HC Forchheim: Zweikampf um die Meisterschaft

Die Handball-Männer des HC Forchheim haben das Nachbarduell mit der HSG Erlangen/Niederlindach verloren und müssen weiter um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga bangen. Der Abstand auf Platz 9, der eventuell die Teilnahme an der Abstiegsrelegation bedeutet, ist aber nicht größer geworden, da auch die SG Naabtal keinen Punkt holte. Dem HC wurden zehn hektische Minuten zum Verhängnis, nachdem sich das Team gegenüber der mäßigen Leistung in Regensburg zunächst gesteigert hatte.

Deutlich besser machten es die Frauen, die sich einen ihrer Verfolger mit einem überraschend klaren Erfolg vom Hals schafften. Damit läuft es auf einen Zweikampf um die Meisterschaft in der BOL zwischen dem HC und der HSG Nabburg/Schwarzenfeld hinaus, die einen Zähler zurückliegt, aber eine Partie in der Hinterhand hat.

Frauen, Bezirksoberliga

HC Forchheim - SG Regensburg 36:24

Beim vierten Sieg in Folge entschieden die Gastgeberinnen auch den direkten Vergleich für sich, da sie das Hinspiel - die bislang letzte Pleite des HC - lediglich mit drei Toren Differenz verloren hatten. Die Flippers erwischten den besseren Start und gingen mit zwei Toren in Führung, ehe sie den ersten Gegentreffer kassierten. Die Forchheimer Abwehr agierte noch zu zögerlich und unterbrach das Angriffsspiel der Regensburger nicht maßgeblich.

Nach dem 3:3 (7.) war der HC im Spiel angekommen und erarbeitete sich Bälle, die er in der ersten, aber vor allem in der zweiten Welle erfolgreich verwertete. Im gebundenen Spiel riss das Team von Trainer Thomas Ihrke Lücken in der gegnerischen Abwehr. Eingeübte Abläufe brachten Abwechslung ins Spiel, so dass die SG Schwierigkeiten hatte, sich richtig abzusprechen. Bis zum Seitenwechsel zog der HC auf 20:12 davon.

HC baut den Vorsprung aus

Die Forchheimer nahmen sich vor, die zweite Hälfte genauso aggressiv und torhungrig zu gestalten sowie dem Gegner nicht die Möglichkeit zu geben, noch einmal Fuß zu fassen. So baute Forchheim seinen Vorsprung binnen fünf Minuten auf zehn Tore aus (23:13). Als Regensburg begann, eine Spielerin in Manndeckung zu nehmen, wurden die Flippers vor eine neue Aufgabe gestellt. Doch sie ließen sich davon nicht beirren und fanden schnell eine Lösung.

Druckvolle Gegenstöße und Mut, durch die Lücken zu gehen, waren der Schlüssel zum Erfolg. Bis zur 55. Minute behauptete der HC seine konstante Führung, setzte sich danach sogar auf zwölf Tore ab, was zur Schlusssirene Bestand hatte. 15 Sekunden vor Ende erzielten die Oberpfälzer das letzte Tor der Partie.te

HC: Heid, Siebenhaar - H. Nemeth (5), Gareis (1), Gärtner (3), Sauer (3), Zettelmeier (5), Heilmann (1), Molls (9/6), Schmitt (5), Rothenbücher (3), Irnstorfer (1), Hoffmann

Männer, Bezirksoberliga

HC Forchheim - HSG Erl./Niederlind. 23:26

In der ersten Halbzeit boten die Hausherren dem neuen Tabellendritten durchaus Paroli. Es war ein typisches Derby zweier Mannschaften, die sich aus vielen Begegnungen kennen. Keine setzte sich entscheidend ab. Mit einem knappen Rückstand von 12:13 gingen die Flippers in die Kabine.

Im zweiten Abschnitt verlor der HC aus unerklärlichen Gründen für zehn Minuten den Faden. Motiviert, aber nervös agierten die Gastgeber. Neben dem 6:2-Lauf zum 19:14 für Niederlindach (42.) gipfelte diese Phase in einer direkten roten Karte für Philipp Opitz. Forchheim kämpfte sich zwar wieder auf zwei Tore heran (19:21, 50.), doch auch in der hektischen Schlussphase behielten die routinierten Gäste die Nase vorn. te

HC: Farra, Weber - Schulz (2), Biermann, Thiel (10/4), Distler (3), Engel, Opitz (3), Klingert, Stöckl (4), Rost, Mach (1), Sauer