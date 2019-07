Forchheimer kämpfen sich geschlossen aufs Treppchen

Beim traditionsreichen Funakoshi-Cup, einem der ältesten Karate-Turniere in der Region, haben die Athleten des Shotokan-Karate-Zentrums Forchheim ordentlich abgeräumt. Mit elf Kämpfern trat das SKZ im "Backofen" der Bitterbachhalle in Lauf gegen Athleten aus ganz Bayern an. Die extrem hohen Temperaturen forderten den Sportlern und Betreuern einiges ab.

In der Kategorie Kata lieferten die von Charly Gittelbauer gut vorbereiteten Forchheimer eine glänzende Vorstellung ab. Bei den Masters waren mit Markus Vollmayer und Andreas Polster zwei erfahrene Karatekas am Start. Vollmayer erkämpfte in einem starken Teilnehmerfeld ebenso den dritten Platz wie Polster, der vor allem seine Routine einbrachte.

Junioren trumpfen auf

Bei den Schülern und Jugendlichen war das SKZ noch erfolgreicher. Oliver Schnell, der eine sehr starke Gruppe erwischte, schnappte sich ebenso wie Jasmin Martini die Silbermedaille. Den Höhepunkt aus Forchheimer Sicht stellte Livia Lowry dar, die sich souverän auf den ersten Platz kämpfte.

Durch Übungsleiterin Silvia Schnabel hervorragend eingestellt und vorbereitet betraten die Kumite-Kämpfer die Tatami (Wettkampfmatte). Milena Stefanova, mittlerweile bei den Junioren auf stabil hohem Niveau antretend, zeigte wieder einmal ihre Klasse und belohnte sich mit der Goldmedaille für einen starken Auftritt. Lennart Dietsch , der sich ebenfalls mehr und mehr zu einem herausragenden Karateka entwickelt, erkämpfte sich bei den Junioren ebenfalls den Spitzenplatz.

In einem spannenden Finale gegen das Karate-Dojo Naila holte sich das Kumite-Team mit Rosen Stefanov, Nico Gotthard und Dietsch zudem Rang 2. Ebenfalls Silber im Einzel gab es für Amelie Hagitte und Oliver Schnell. Jeweils Dritter wurden Stefanov und Nova Lowry. Die Beiden hatten Athleten aus dem nationalen und Bayernkader als Gegner und lieferten beherzte Kämpfe ab, die sie nur ganz knapp verloren.

Das SKZ war zum ersten Mal bei diesem Turnier dabei und mit dem Vereinsergebnis bei 500 Startern überaus zufrieden, da sich alle Forchheimer Wettkämpfer unter den ersten Drei platzierten. Auch angesichts der enormen Hitze waren die Trainer stolz auf die Leistungen ihrer Kämpfer.