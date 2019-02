Forchheim: Milena Stefanova ist bayerische Meisterin

Bei den offiziellen Landesmeisterschaften des Bayerischen Karatebunds für Jugend, Junioren und die Altersklasse U21 sowie für die Leistungsklasse und Masters in Waldkraiburg hat Milena Stefanova als eine von elf Kämpferinnen des Shotokan-Karatezentrums Forchheim die Goldmedaille gewonnen. Bei den Junioren trat sie in der Kategorie Kumite an, in den vergangenen Jahren war sie ein paar Mal knapp am Titel gescheitert. Die talentierte Forchheimerin setzte sich bis ins Finale souverän durch und siegte auch dort mit 4:1 Wertungspunkten.

Auf Anhieb der dritte Platz

Luan Berisha, Leonhard Michel und Oliver Schnell, die im Kata-Einzel an den Start gegangen waren, belegten in starken Teilnehmerfeldern jeweils Rang 5. Als neu formiertes Junioren-Kata-Team traten Leonhard Michel, Luan Berisha und Oliver Schnell auf die Matte und gewannen Bronze.

Bronze für Michel und Polster

Sabine Michel, die bei den Masters zum ersten Mal auf Landesebene antrat, zeigte eine beherzte Leistung und sicherte sich im kleinen Finale des Kata-Einzels ebenfalls den dritten Platz. Andreas Polster tat es ihr in derselben Disziplin gleich. Im Finale der Ü65-Masters kam es zur Neuauflage des Aufeinandertreffens der deutschen Meisterschaften 2018: Hans Rosemann vom SKZ und Werner Sadlauskas aus Bamberg. Wieder hatte Sadlauskas die Nase vorn und verwies Rosemann auf den zweiten Platz.

Eine Überraschung war der Finaleinzug der ebenfalls neu aufgestellten Forchheimer Kata-Mannschaft mit David Terbeck, Andreas Polster und Hans Rosemann. Ganz knapp unterlag das Trio im Endkampf dem Team vom TUS Alztal Garching.hro