Favoriten starten in Forchheim gut

Die Anwärter auf den Titel bei den 19. TC-Forchheim-Open der Herren sind gut ins Tennisturnier gestartet. Angeführt von dem an Position 1 gesetzten Johann Willems zogen sie ins Viertelfinale ein. Das Wetter brachte den Zeitplan der Wettkämpfe am Freitag ein wenig durcheinander, dennoch gingen die erste und zweite Runde - mit souverän Favoritensiegen - über die Bühne.Als erster löste Willems vom Tennispark Versmold, der in der deutschen Rangliste auf Platz 41 notiert ist, seine Aufgabe gegen Alexander Wolfschmidt (TV Fürth, DTB 200) mit 6:1, 6:2. Im Achtelfinale traf er auf Marcel Strickroth (TC Blau-Weiß Regensburg, DTB 107), der den Baiersdorfer Tobias Schaller vom TC RW Erlangen (DTB 679) ausgeschaltet hatte. Der Lokalmatador unterlag nach großem Kampf mit 6:7, 2:6. Im ersten Satz hielt Schaller noch mit, dann musste er seinen beiden Dreisatz-Matches des Vortags in der Qualifikation Tribut zollen.Im Spiel Willems gegen Strickroth startete der Favorit furios. Den ersten Satz tütete er mit hartem, schnellen Service und gelungenen Grundschlägen mit 6:1 im Schnelldurchgang ein. Im zweiten Durchgang zog Strickroth auf 4:1 davon, ehe sich Willems besann und auf 4:5 herankam. Doch Strickroth brachte seinen Aufschlag durch und erzwang in einem inzwischen hochklassigen Match den Entscheidungssatz. Dieser verlief bis zur nächsten Regenunterbrechung bei 3:2 für Strickroth wieder gleichmäßig. Dann gelang Willems ein Break, das er nicht mehr hergab (6:4).Aus fränkischer Sicht erfreulich war das erneute Weiterkommen von Patrick Schmitt vom TC Bamberg (DTB 261) nach den gewonnenen Spielen am Donnerstag. Schmitt traf auf den hoch eingeschätzten Marko Krickovic (TC Ismaning), der bereits 2016 in Forchheim im Finale stand und nur wegen einer längeren Turnierpause aus der Rangliste gefallen war. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes und ansehnliches Spiel, aus dem Schmitt mit 7:5, 6:3 hervorging. Am Nachmittag traf er auf den Achten der Setzliste, Luis Erlenbusch vom TC Wolfsberg-Pforzheim (DTB 102). Der entsprach allerdings seiner Rolle als Favorit und zog mit 6:1, 6:3 ins Viertelfinale ein.Zwei weitere Qualifikanten schafften den Einzug ins Achtelfinale. Tim Rützel (TV Rüsselsheim-Hassloch, DTB 374) hatte erstaunlich wenig Probleme mit Philipp Dittmer (STK Garching, DTB 203) und gewann 6:2, 6:0. Dem Weißrussen Hleb Maslau (TSV Rosenheim) gelang gegen den Siebten der Setzliste ein respektables 3:6, 6:4, 6:2. Beide gingen das Spiel mit viel Engagement an und hielten den ersten Satz lange ausgeglichen, bevor Maslau ein Break und der Satzgewinn gelangen. Im zweiten Durchgang lag er schnell vorne und ließ sich den Erfolg beim 7:5, 6:2 nicht mehr nehmen.Ebenfalls mühelos startete Jannis Kahlke (TC Blau-Weiss Lechenich, DTB 58) ins Turnier. Gegen Sebastian Schiessl (TC Rot-Weiß Straubing, DTB 123) gelang ihm ein lockeres 6:1, 6:1, bevor er gegen Dominik Pauli (MTTC Iphitos München, DTB 228) antrat. Pauli hatte sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt und sich in seinem ersten Hauptrundenspiel nicht von der Regenunterbrechung irritieren lassen. Sein Gegner Fabian Penzkofer (TSV Starnberg, DTB 262) versuchte in einem temporeichen und ausgeglichenen Spiel alles, konnte sich aber nicht gegen ein Break pro Satz erwehren, so dass Pauli 6:3, 6:4 gewann. Sein Duell mit Kahlke war zu Redaktionsschluss noch nicht beendet.Als regelmäßiger Turnierteilnehmer in Forchheim kam Charly Zick (GW Luitpoldpark München, DTB 83) diesmal mit seinem Bruder Henry (DTB 179). Henry spielte in der ersten Runde gegen Tim Seibert (TTC Brauweiler, DTB 90), den Fünften der Setzliste, und verlor in drei Durchgängen (6:7, 6:4, 2:6). Charly machte es als Viertgesetzter besser und spielte gegen den Qualifikanten Jakob Hütten (TC Blau-Weiß Berlin, DTB 341) ein sicheres 6:4, 6:1 heraus. Danach traf er auf Marvin Rehberg (TC Römerberg, DTB 207), der beim Stand von 3:6, 0:1 von einer Muskelverletzung seines Gegners Dario Drebenstedt (TC Heuberg, DTB 405) profitiert hatte.Das Spiel Zick gegen Rehberg wurde vom Regen in die Länge gezogen und war ebenfalls zu Redaktionsschluss noch nicht beendet. Die weiteren Viertelfinalisten wurden in den Partien Tim Seibert gegen Tim Heger, Stefan Göllner (TC Bamberg, DTB 129) gegen Ralph Regus (TC Rot-Blau Regensburg, DTB 81) sowie zwischen dem vereinslosen Ivo Klec und Michael Feucht (TC Augsburg-Siebentisch, DTB 277) ermittelt. Auch diese Partien liefen noch.Am Samstag finden ab etwa 10 Uhr die vier Viertelfinalbegegnungen statt. Gleichzeitig wird an der Krankenhausstraße ein Breitensport-Leistungsklassen-Turnier veranstaltet. Am Nachmittag geht es in den beiden Halbfinals um den Einzug ins Endspiel. Am Sonntag um 12 Uhr präsentiert die Tennisschule t.i.m. eine Übungseinheit Cardiotennis, ehe das Finale auf dem Programm steht. An allen Tagen sind Zuschauer bei freiem Eintritt herzlich willkommen.