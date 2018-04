Eine Reise in die Vergangenheit

Es kommt der beste der drei Bezirksliga-Aufsteiger: Zum InFranken-Kick empfängt der TSV Kirchehrenbach am heutigen Samstag um 16 Uhr den ASV Weisendorf. Weisendorf hat mit 37 Zählern mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie der TSV als Tabellenvorletzter und sollte das Ziel Klassenerhalt erreicht haben. ASV-Coach Armin Appelt kehrt indes immer gerne ans Walberla zurück und schwelgt dabei in Erinnerungen. Er warnt aber davor, den Gegner am Tabellenstand zu messen und will sein Team - trotz der glänzenden Ausgangslage - noch nicht gänzlich gesichert sehen.



Bezirksliga Mittelfranken 1

TSV Kirchehrenbach (17.) -ASV Weisendorf (9.)

Nicht erst durch die 2:4-Pleite vom Donnerstag in Hüttenbach ist die Situation des TSV prekär. Die Jungs um Coach Stephan Schleiwies müssten ihre letzten sechs Partien nahezu allesamt gewinnen, um den Acht-Punkte-Rückstand ans rettende Ufer zu tilgen. In der Theorie möglich, in der Praxis jedoch kaum mehr. Darüber sind sich die "Ehrabocha" längst im Klaren, möchten die Saison aber mit Anstand zu Ende bringen, wie Schleiwies erklärt: "Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat, werden aber alles versuchen, um das Bestmögliche zu erreichen. Vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen ärgern, meine Jungs werden auf jeden Fall einige Erfahrungen aus diesem Jahr mitnehmen."



Zwar habe seine Mannschaft in einigen Partien deutliche Niederlagen einstecken müssen, vor allem, wenn die Personaldecke ausgedünnt war, allerdings waren in den 28 Spielen auch elf dabei, in der aus einem Remis oder knappen Niederlagen mit einem oder zwei Toren mehr hätte herausspringen können: "Unter dem Strich muss man schon analysieren, dass es halt gegen viele Gegner einfach nicht gereicht hat. Dennoch haben wir in vielen Spielen, wie zum Beispiel in Weisendorf, mehr als mithalten können. Beim 0:2, als sich Kapitän Dominik Postler das Kreuzband gerissen hat und seine Karriere wohl aufgeben wird, sprach Armin Appelt davon, dass sie einen glücklichen Sieg gegen uns holten." Auch der beruflich verhinderte Niklas Stelzner sowie voraussichtlich Rene Müller werden dem TSV fehlen.



Das Hinspiel dient als Warnung

Armin Appelt ist erfahren genug, die Reise ans Walberla nicht als Tagesausflug anzugehen. Der 50-jährige Coach handelt eher nach dem Motto, das Fell des Bären erst zu verteilen, wenn er erlegt ist: "Im Hinspiel hat man ja gesehen, dass der TSV Fußball spielen kann. Am Ende waren wir froh, nach vier Niederlagen wieder gewonnen zu haben." Der Blick auf die Tabelle zeige laut Appelt ein "schönes Bild", gleichzeitig bremst er sich selbst in der Euphorie, wenngleich dies nach Unterstatement klingt: "Man muss es trotzdem mit Vorsicht sehen, wir sind noch nicht gesichert. Die Schieflage der Tabelle täuscht ein wenig, ich denke, wir brauchen noch zwei Siege." Dass er insgeheim vielleicht schon gedanklich einen Schritt weiter ist, verraten die Zwischensätze: "Zuletzt haben wir sehr große Schritte auf unser Ziel, den Klassenerhalt, gemacht. Wir freuen uns, bester Neuling zu sein. Das bestätigt, dass wir gut gearbeitet haben."



In den letzten Wochen habe man daran gearbeitet, die Defensive zu stabilisieren und weniger Tore zu fangen: "Durch unseren Oldie Dirk Henning, der seit sechs Spielen mitwirkt, ist uns das gelungen. Aber auch Andreas Schmidt, der in der Vorrunde acht Spiele fehlte, ist jetzt wieder da, wodurch unsere Abwehr besser steht. Ausfallen werden Christian Janousek mit Beschwerden an der Patellasehne. Vielleicht reicht es bei Tobias Geyer, der an einem Muskelfaserriss laborierte. Gegen den SV Schwaig verletzte sich mein Stammkeeper Lars Oyntzen am Knöchel, er muss die MRT-Untersuchung abwarten."



Gegen Türkspor wurde zudem Daniel Bretting vom Platz gestellt. In Appelts Erinnerung klingt Nostalgie an, wenn er an seine frühere Zeit beim TSV denkt: "Mein Vater Peter schaffte damals als Trainer am Walberla den Wiederaufstieg in die Kreisliga, ich durfte noch ein Jahr in der Bezirksliga-Jugend spielen, bevor ich meine erste Saison in der Vollmannschaft absolvierte." Die Namen der früheren Kameraden um Alois Dietz, Klaus Gebhardt, Werner Hühnlein, Werner und Klaus Rösch kennt er noch alle: "Das war damals eine richtig gute Zeit, ich denke noch sehr gerne daran. Für mich ist es irgendwie faszinierend, wenn heute beim Gegner der Name Andreas Eichenmüller auftaucht, mit dessen Vater Gerhard und Bruder Helmut ich gespielt habe." hü