Eggolsheim vereint sich mit TTL Bamberg

Abstieg oder Klassenerhalt? Eine Frage, die im Basketball oft nicht mit dem Saisonende geklärt ist. So schaffte auch die DJK Eggolsheim den Verbleib in der Bayernliga Nord erst jetzt mit reichlich Verspätung. Da einige Akteure, darunter Trainer Patrick Loskarn, in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen, wurde dennoch über den freiwilligen Gang in die Bezirksoberliga diskutiert. Bei der Suche nach einem Nachfolger für Loskarn schlug der Verein aber zwei Fliegen mit einer Klappe.

Klassenerhalt mit fünf Siegen

Mit fünf Siegen aus 22 Partien war Eggolsheim auf Platz 10 von zwölf Teams gelandet. TTL Bamberg II hatte mit derselben Bilanz aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs die rote Laterne inne und stieg mit der Reserve der TG Würzburg ab. Die DJK war erst gerettet, nachdem die künftige Zusammensetzung sämtlicher Ligen und damit die nachträgliche Abstiegsregelung geklärt war.

Somit standen die Eggerbacher zwar weiterhin in der Bayernliga, aber ohne Coach da. Zudem hatten Rodelio Arcilla und Jan Nagengast angekündigt, berufs- und familienbedingt kürzerzutreten. Konstantin Roppelt konzentriert sich auf sein Traineramt bei der Eggolsheimer Zweiten und die Schiedsrichterei (wir berichteten). Timo Amon wird nach einem Auslandssemester erst im Dezember zum Team zustoßen. Niklas Möhrlein studiert eventuell in Köln. Hagen Rothe ist nach wie vor in Bad Windsheim und wird es kaum zum Training schaffen.

Die DJK-Abteilungsleitung und Teammanager Oliver Jäger zählten acht Mann. Also trafen sie sich mit dem Bamberger Trainerurgestein Rainer "Sepper" Wolfschmitt sowie einem potenziellen Kandidaten und erarbeiteten eine Lösung für die kommende Saison: Eggolsheim und TTL Bamberg bilden eine Art Joint Venture. Um den Nachwuchskräften von TTL, dessen erste Mannschaft in der 1. Regionalliga spielt, höherklassige Praxis zu ermöglichen, sollen vier bis fünf Bamberger mit einer Doppellizenz in der Regionalliga für TTL und in der Bayernliga für Eggolsheim auflaufen.

Zudem stellt der neue Kooperationspartner den neuen Coach Carsten Richter. Während Eggolsheim somit seinen Kader komplettiert und einen Übungsleiter hat, können die Noch-Jungendspieler aus der Domstadt trotz des Abstiegs der Zweiten weiter Erfahrung in der Bayernliga sammeln. Richter ist seit mehreren Jahren als Trainer beim TTL aktiv. Zuletzt hatte er zur Saisonmitte zusammen mit Wolfschmitt die Reserve übernommen und steht ihm auch manchmal in der Regionalliga zur Seite. 2018/19 wurde er mit der U18 bayerischer Vizemeister.

Trainingsauftakt nach Pfingsten

Bei den Eggolsheimer Korbjägern hat er sich bereits persönlich vorgestellt und wird nach Pfingsten die ersten Einheiten leiten. Von DJK-Seite stehen ihm die etablierten Akteure Nico Winkler, David Schwarzmann, Max Rahm, Elias Schuler, Felix Hümmer, Julian und Alexander Roppelt zur Verfügung. Aus der Jugend ist nach wie vor Matthias Pfister dabei, weitere DJK-Junioren sollen dazustoßen. Ergänzt wird die Mannschaft von TTL-Spielern.

Ein Eggolsheimer Problem war in der Vergangenheit häufig die Trainingsbeteiligung, die berufs- oder krankheitsbedingt selten eine zweistellige Zahl erreichte. Dies soll sich in der kommenden Saison ändern und den Grundstein für ein erfolgreicheres Abschneiden als zuletzt bilden.aro