Eggolsheim muss zum Auftakt über die volle Distanz

Zum Auftakt der 3. Tischtennis-Bundesliga zogen die Effeltricher Herren in einem packenden Oberfrankenderby trotz 4:2-Führung den Kürzeren. Somit konnte die SpVgg ihre beiden Coups aus der Vorsaison nicht wiederholen, was nicht zuletzt daran lag, dass Frontmann Martin Guman von einer Grippe schwer gezeichnet war. Die DJK Eggolsheim verbuchte in der neuen Verbandsoberliga ein Remis, mit dem sowohl das deutlich verjüngte Team als auch der Gegner leben konnten.

Männer, 3. Bundesliga Süd: TTC Wohlbach - SpVgg Effeltrich 6:4

In den nervös geführten Eingangsdoppeln behielten jeweils die favorisierten Kombinationen in drei Durchgängen die Oberhand, da lediglich Richard Vyborny auf der einen sowie Martin Jaslovsky auf der anderen Seite ihr Schlagrepertoire sofort abriefen. In den ersten Einzeln gelang Jaslovsky wie in der vergangenen Runde ein furioser 3:1-Triumph über Altmeister Vyborny, während der gehandicapte Guman am Nebentisch gegen TTC-Zugang Michal Benes nur mit Block- und Schussspiel aus dem Stand wenig ausrichten konnte.

Die Gäste wähnten sich aber auf der Siegerstraße, als neben Marius Zaus gegen Yevgenij Christ auch Alexander Rattassep mit einer starken Vorstellung gegen Grozdan Grozdanov in fünf Sätzen als Sieger vom Tisch ging. Nachdem Guman gegen das auf Sicherheit und lange Ballwechsel ausgelegte Spiel von Vyborny kapitulieren musste, zeigte Benes mit seinem starken Auf- und Rückschlagspiel, warum ihn der TTC geholt hat (3:0 gegen Jaslovsky).

Beim Stand von 4:4 konnten beide Effeltricher Akteure nicht an ihre bravourösen Leistungen der ersten Einzelrunde anknüpfen und der Lauf der Gastgeber war nicht mehr zu stoppen. Nach dreieinhalb Stunden verwandelte Grozdanov im vierten Satz gegen Zaus seinen ersten Matchball und besiegelte die erste Effeltricher Derbypleite seit mehreren Jahren.

Am Samstag, 29. September, steht für die SpVgg das erste Heimspiel der Saison an, wenn ab 18.30 Uhr die Bundesligareserve des ASV Grünwettersbach im "GambleDome" antritt. jw Ergebnisse (Effeltrich zuerst genannt): Zaus/Rattassep - Vyborny/Benes 9:11, 3:11, 7:11; Guman/Jaslovsky - Grozdanov/Christ 11:9, 11:7, 12:10; Jaslovsky - Vyborny 11:13, 11:9, 11:7, 11:9; Guman - Benes 9:11, 6:11, 11:7, 9:11; Rattassep - Grozdanov 4:11, 9:11, 12:10, 11:8, 11:8; Zaus - Christ 11:2, 11:5, 8:11, 6:11, 11:7; Guman - Vyborny 2:11, 6:11, 10:12; Jaslovsky - Benes 9:11, 2:11, 12:14; Zaus - Grozdanov 9:11, 6:11, 11:6, 6:11; Rattassep - Christ 9:11, 5:11, 9:11

Männer, Verbandsoberliga Nord: DJK Eggolsheim - SB Versbach II 8:8

Gegen den Aufsteiger tat sich Eggolsheim erwartet schwer. nachdem die DJK Ales Brandtl, Jiri Javurek und Thomas Szitai abgegeben hatte und sich damit im Schnitt um etwa zehn Jahre verjüngte. Der ungarische Zugang Domonkos Kovacs gewann nicht nur beide Einzel, sondern auch zu Beginn das Fünf-Satz-Doppel mit Dominik Cernocky, so dass die Gastgeber zumindest mit einem Punkt in die Einzelrunde starteten.

Tomas Flicek, der im Sommer einen Radunfall, deswegen kaum trainiert hatte und immer noch eingeschränkt bewegungsfähig ist, musste sich zwei Mal geschlagen geben, hielt gegen Pascal Köhler aber bis zum 9:11 im Entscheidungsdurchgang mit. "Köhler war der spielentscheidende Mann", berichtete DJK-Abteilungsleiter Martin Distler. Das mittlere Paarkreuz Kenan Abel und Cernocky holte drei Zähler, Marcel Herbert ging zwei Mal als Sieger von der Platte, lediglich Florian Rudrich, der im Duo mit Abel fünf Durchgänge Gegenwehr geleistet hatte, blieb ohne Satzgewinn. "Florian muss erst in dieser Liga ankommen", erklärte Distler.

Einen Zähler hatte Eggolsheim dennoch bereits sicher, das Schlussdoppel entschied über Sieg oder Unentschieden. Hier hatten Kovacs und Cernocky trotz eines Satzerfolgs klar das Nachsehen. "Mit dem Punkt waren alle zufrieden. Bei der SpVgg Erlangen in zwei Wochen rechnen wir uns nicht viel aus", sagte der Abteilungsleiter. rup Ergebnisse: Kovacs/Cernocky - Ramos Cervantes/Engert 7:11, 11:6, 11:5, 11:13, 11:5; Flicek/Herbert - Stock/Köhler 6:11, 6:11, 11:3, 4:11; Abel/Rudrich - Brandenburg/Panzer 1:11, 12:10, 11:8, 6:11, 6:11; Kovacs - Köhler 11:7, 11:5, 9:11, 6:11, 11:7; Flicek - Stock 7:11, 7:11, 13:11, 9:11; Cernocky - Brandenburg 11:4, 11:6, 8:11, 11:7; Abel - Ramos Cervantes 7:11, 11:7, 11:8, 11:4; Herbert - Engert 11:2, 9:11, 11:7, 7:11, 11:8; Rudrich - Panzer 5:11, 7:11, 7:11; Kovacs - Stock 11:7, 11:6, 11:6; Flicek - Köhler 7:11, 8:11, 13:11, 12:10, 9:11; Cernocky - Ramos Cervantes 5:11, 11:7, 4:11, 11:7, 12:10; Abel - Brandenburg 11:6, 11:13, 9:11, 9:11; Herbert - Panzer 12:14, 11:6, 11:7, 11:5; Rudrich - Engert 1:11, 11:13, 8:11; Kovacs/Cernocky - Stock/Köhler 5:11, 11:8, 5:11, 6:11