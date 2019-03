Eggolsheim: Dem Titel sollen Pokal und Aufstieg folgen

Während die Eggolsheimer Basketball-Männer tief im Abstiegsstrudel der Bayernliga stecken, stehen die Korbjägerinnen der DJK dicht vor dem Aufstieg in diese Spielklasse. Die Mannschaft von Trainer Daniel Köstner setzte sich in der entscheidenden letzten Saisonpartie der oberfränkischen Bezirksoberliga B vor gut besetzten Rängen in der Eggerbachhalle klar gegen den bis dahin punktgleichen Tabellenführer aus Litzendorf durch und spielt gegen den Meister der Gruppe A um den Aufstieg.

Die beiden Duelle mit BBC Inviniti Bayreuth finden voraussichtlich am 6. April zu Hause und am 14. April auswärts statt. Zuvor greifen die Eggolsheimerinnen noch nach dem Bezirkspokal. Beim Final-Four-Turnier treffen sie vor heimischem Publikum am Samstag, 30. März, um 11 Uhr auf den BBC Coburg. Gewinnen sie, treten sie anschließend um 16 Uhr gegen den Sieger der Paarung Oberhaid gegen Küps an.

DJK Eggolsheim - BG Litzendorf II 55:38

Die über die Woche aufgebaute Nervosität der DJK dauerte nur drei Minuten und hatte drei Ballverluste zur Folge, die Litzendorf zum 4:0 nutzte. Die Gäste kamen aber fast nur über die starke Ann-Kathrin Ruff zu Punkten, die nur schwer vom Ball zu trennen war. Eggolsheim profitierte von der Centerüberlegenheit, kämpfte sich heran und übernahm in der achten Minute unter großen Jubel zum ersten Mal die Führung (11:10), die es nicht mehr hergab.

Zunächst hielt Litzendorf noch mit, obwohl die Gastgeberinnen ihren großen und ausgeglichenen Kader nutzten. BG-Spielführerin Ruff erzielte zehn der 19 Punkte in den ersten zwei Vierteln. Auf der anderen Seite dominierten Sina Kinzel und eine gut aufgelegte Maria Buckl unter dem Korb. Reboundarbeit, gesunde Härte und der Kampf um jeden Ball zeichneten Eggolsheim aus. Mit 28:22 ging es in die Kabine.

Ruff muss sich ausruhen

Zu Beginn des dritten Durchgangs spielte sich die DJK in einen Rausch (41:29). Litzendorfs Spitzenspielerin musste nun öfter zum Ausruhen auf die Bank. Nur noch einmal hatte man das Gefühl, der Gegner könne sich aufrappeln. Vor den letzten zehn Minuten lag die Bayernliga-Reserve "nur" 34:44 hinten. Doch unter der Verantwortung der jungen Josepha Maaßen sowie Rückkehrerin Laura Gabriel brachte Eggolsheim den Erfolg, der in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war, in trockene Tücher.ero DJK: Buckl (15), S. Kinzel (11), Maaßen (7), Gabriel (5), Ackermann (4), Fischer (4), T. Kinzel (3), Nistelweck (2), Rziha (2), Pfister (2), Mackedanz, Welker