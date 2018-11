Effeltrich streckt sich in der 3. Liga vergeblich

Auch im zweiten Heimspiel binnen acht Tagen gelang den Tischtennis-Herren der SpVgg Effeltrich in der 3. Bundesliga trotz bravouröser Leistung gegen den neuen Tabellenführer SV Salamander Kornwestheim nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Das Team um Spielführer Alexander Rattassep stand nach über drei Stunden erneut mit leeren Händen da und bleibt Letzter. Die Frauen des TTC Neunkirchen sind dem Primus der Verbandsoberliga weiter auf den Fersen.

Männer, 3. Liga Süd: SpVgg Effeltrich - SV Kornwestheim 3:6

Vor ansprechender Kulisse stand nach den beiden spannenden Eingangsdoppeln der gerechte Zwischenstand von 1:1 auf der Anzeigentafel, da sich Marius Zaus und Rattassep auf der einen sowie Kay Stumper und Carlos Ishida auf der anderen Seite mit überlegenem Auf- und Rückschlagspiel verdient durchsetzten.

In den Einzeln zeigten die Gastgeber, dass sie mit dem favorisierten Aufsteiger mitspielen können: Während sich Martin Jaslovsky nach starker Leistung und gewonnenem ersten Satz Deutschlands Toptalent Stumper drei Mal in der Verlängerung geschlagen geben musste, gewann Martin Guman eine Achterbahnfahrt gegen David Steinle nach klarer Zweisatzführung und 4:8-Rückstand im Entscheidungsdurchgang mit 3:2. Nach starken Auftritten von Zaus gegen Ishida sowie dem Ex-Hilpoltsteiner David Marek gegen Rattassep wurde die erste Einzelrunde beim Stand von 3:3 abgeschlossen.

Die Stimmung im "Gamble-Dome" war am Kochen, als Guman gegen Youngster Stumper einen 0:2-Satzrückstand ausglich und Jaslovsky parallel eine souveräne 2:0-Führung gegen Steinle erspielte. Guman nutzte das Momentum jedoch nicht und musste sich der für dessen Alter bemerkenswerten Cleverness seines Kontrahenten geschlagen geben. Als auch Jaslovsky im dritten und vierten Durchgang jeweils schnelle Vier-Punkte-Vorsprünge abgab und im Entscheidungssatz mit 8:11 unterlag, war die SpVgg sichtlich angeschlagen.

Statt dem erhofften 5:3 führten die "Salamander" erstmals in dieser Partie und machten dank des 3:1 von Marek über Zaus den Auswärtssieg perfekt. Nach dem bisherigen Saisonverlauf kommt die kommende Begegnung mit dem SV Schott Jena am 1. Dezember ab 18.30 Uhr ebenfalls an heimischen Tischen bereits einem kleinen Endspiel im Abstiegskampf gleich. jw

Frauen, Verbandsoberliga Nord: TTC Tiefenlauter - TTC Neunkirchen 6:8

Im Coburger Land kamen die Gäste zu einem verdienten Erfolg. Trotz der bitterkalten Temperaturen in der dortigen Sporthalle, ging es heiß her: Nach den Doppeln stand es 1:1. Zeljka Dragas und Lena Vogt agierten zum ersten Mal gemeinsam an der Platte. Sie verstanden sich auf Anhieb und hätten gegen Oberender/Ringelmann schon im dritten statt erst im vierten Satz alles klarmachen müssen. Das Einser-Duo Melanie Schnekl und Petra Rubin unterlag in vier Durchgängen.

Dragas bekam in allen drei Einzeln heftig viel zu tun, doch die Neunkirchener Spitzenspielerin ging jeweils als Siegerin von der Platte. Selbst gegen die erfahrene Susanne Forkel setzte sie sich klar mit 11:6, 11:8 und 11:8 durch. Schenkl unterlag Forkel mit 10:12 im dritten Satz. Gegen Anja Jähler musste die Studentin über die volle Distanz, doch es lohnte sich, sie gewann schließlich mit 11:2.

Alle siegen gegen Ringelmann

Das entscheidende Einzel gegen Katja Ringelmann dominierte Schenkl und holte den achten Punkt. Rubin war nur gegen Ringelmann erfolgreich. Vogt verlor zwei Mal, bot gegen Ringelmann im fünften Satz aber eine beachtliche Leistung. Am Samstag ist ab 17 Uhr der TTC Schimborn zu Gast beim Tabellenzweiten.FI