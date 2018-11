Ebermannstadter Kohl ist der erste Weltcup-Sieger

Angesichts des großen Vorsprungs, mit dem Lukas Kohl ins Finale des neuen Weltcups der Kunstradfahrer ging, war sein Erfolg keine Überraschung, dennoch ist seine Siegesserie 2018 beeindruckend. Zwar scheiterte der Ebermannstadter in Erlenbach bei Heilbronn im 1er der Männer knapp an der 200-Punkte-Marke (198,68), aber es reichte, um auch den vierten Lauf und damit den kompletten Wettbewerb für sich zu entscheiden.

Auch die Ausscheidungen in Prag, Heerlen und Honkong hatte der 22-Jährige dominiert. Da beim Finale in Baden-Württemberg die doppelte Punktzahl vergeben wurde, war sein Triumph aber noch nicht in trockenen Tüchern. Letztlich siegte Kohl mit 500 Zählern deutlich vor dem Ungarn Martin Schön (295) sowie seinem deutschen Teamkollegen Marcel Jüngling (290) und legte damit eine perfekte Generalprobe für die Hallenradsport-Weltmeisterschaft in Lüttich/Belgien vom 23. bis 25. November aufs Parkett.

Sportler aus 13 Nationen nahmen an der Weltcup-Serie teil. Beim Finale waren 50 Sportler aus acht Ländern am Start. Vier Mal erklang bei der Siegerehrung die deutsche Nationalhymne, ein Mal die der Schweiz (Kunstrad-4er). Neben Kohl landeten Maren Haase (1er der Frauen), Serafin Schefold/Max Hanselmann (2er der Männer) und Caroline Wurth/Sophie-Marie Nattmann (2er der Frauen) auf dem Treppchen ganz oben. "Mit der Installation dieser Serie haben wir den richtigen Schritt gemacht," sagte Claudia Bee, Beauftragte des ausrichtenden Welt-Radsport-Verbands UCI.

"Wir haben bei allen vier Veranstaltungen super sportliche Leistungen gesehen." Jetzt gelte es, den Wettbewerb an einigen Punkten zu verbessern. Bee sprach das Thema Sponsoring an, um den Sportlern einen finanziellen Anreiz zu schaffen. Drei der vier Termine für 2019 stünden bereits. Noch offen ist das Datum für den Lauf in Asien, nachdem Hongkong zurückgezogen hat.

Lukas Kohl ergänzte mit dem Pokal seine Titel-Sammlung in diesem Jahr. Zuvor hatte er sich bereits zum Europa- und deutschen Meister gekrönt und war Sieger des German- sowie des Swiss-Austria-Masters geworden. Am Sonntag könnten der dritte WM-Triumph und Titel Nummer 6 folgen. "So einfach wird das nicht", sagt der Athlet des RMSV Concordia Kirchehrenbach. "Mein Ziel ist es, den Finaldurchgang zu erreichen und diesen zu genießen. Nach Möglichkeit will ich über 200 Punkte fahren."

Dass er die Marke in Erlenbach verpasste, lag daran, dass er beim Abgang vom Steuerrohr-Steiger zum Fronthang kurz mit einem Bein den Boden berührte. "Das hat mich einen Punkt gekostet. Das ist nicht so tragisch", so sein Kommentar. Den Drehsprung erweiterte er von zwei- auf fünffach. "Mein Rekord steht bei 21", sagte Kohl im Interview mit dem SWR. Die Lenkerstanddrehung erweiterte er auf 2,5-fach, so dass es weitere Zusatzpunkte gab. Da der Weltcup gleichzeitig als "Weinpreis" der Winzergenossenschaft Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg ausgetragen wurde, bekam der Ebermannstadter 100 Flaschen württembergischen Wein überreicht. "Die werde ich mit meinen Fans bei einem kleinen Fest genießen", erklärte der zweifache Weltmeister.