DJK Eggolsheim hat es selbst in der Hand

Tränen der Freude: Nach dem Sieg der DJK Eggolsheim in der Basketball-Bayernliga gegen den TTL Bamberg II fällt die Anspannung bei den Spielern ab. Im Kampf um den Klassenerhalt weisen zwar gleich vier Teams acht Siege auf. Um abzusteigen, müsste am letzten Spieltag aber alles gegen die DJK laufen.



DJK Eggolsheim - TTL Bamberg II 79:63

Die ersten Punkte schleuste zwar Timon Amon mit seiner rechten Klebe ein, der TTL II agierte aber in der Anfangsphase aggressiver und ging mit 15:8 in Führung. Nun schien die DJK die Nervosität abzulegen, spätestens, als Rodelio Arcilla seinen ersten von insgesamt sechs Dreiern einbutterte. Der rustikale Alexander Roppelt legte sechs Punkte drauf, Eggolsheim startete mit einem 23:17 ins zweite Viertel.



Die DJK baute die Führung erstmals zweistellig zum 28:17 aus. Nach dem Hoch folgte ein kleines Tief. Der DJK gelangen drei Minuten keine Punkte - 28:26. Mit vielen Freiwürfen erarbeitete sich Eggolsheim ein 37:31 zur Halbzeit.



Danach startete Bamberg mit zwei Dreiern und glich noch einmal aus, ehe der hervorragend aufgelegte Arcilla richtig heiß lief. Immer wenn Bamberg rankam, hatte er die Antwort parat. Von Downtown oder irgendwie anders netzte er nach Belieben ein, 28 Punkte waren es für ihn am Ende, zwölf davon im dritten Viertel. Aber auch ein Niklas Möhrlein war glänzend aufgelegt. Mit einem Polster (58:48) ging es in den letzten Abschnitt.



Im vierten Viertel zeigte Flügel seine Klasse mit zwei Blocks und etlichen Fast-Breaks. Einem Freiwurf von Roppelt folgten 14 Zähler von Möhrlein und Arcilla. Der TTL II hatte nichts mehr entgegenzusetzen - 79:63. Die Halle tobte, die DJKler waren den Freudentränen nahe. "Dieser wichtige Sieg hat sich wie ein Aufstieg angefühlt", resümierte David Schwarzmann.



Die DJK Eggolsheim ist nun punktgleich mit TTL II, Breitengüßbach und TB Erlangen. Da man aber die direkten Vergleiche auf seiner Seite hat, ist Eggolsheim auf Platz 8 geklettert. Der Nichtabstieg ist somit schon fast sicher, nichtsdestotrotz will man das letzte Spiel gegen Erlangen auch noch für sich entscheiden, um ja nichts mehr anbrennen zu lassen.



Nach jetzigem Stand steigen maximal sieben Teams aus allen drei Bayernligen ab, wobei sechs davon schon sicher hinter der DJK sind. Es müsste also alles gegen die Eggolsheimer laufen, dass man noch absteigt. red

DJK Eggolsheim: Amon (4), Arcilla (28/6 Dreier), Flügel (6), Hümmer (6), Möhrlein (12/2), Nagengast, A. Roppelt (12), Schuler (5), Schwarzmann, Winkler (6)