DJK Eggolsheim empfängt namhafte Gäste

Am 26. August 1948 aus der Taufe gehoben, feiert die DJK Eggolsheim heuer ihr 70-jähriges Jubiläum: Den Einstieg in die Festwoche machen die Fußballer und zogen namhafte Gegner für zwei Einlagespiele an Land: Heute um 19 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen der AH-Mannschaft mit der Traditionself des 1. FC Nürnberg . Neben Organisator Thomas Ziemer haben die ehemaligen Profis Andreas Wolf Martin Schneider , Steff Reisch und Marek Mintal ihr Kommen zugesagt.Am Sonntag gibt dann die SpVgg Bayreuth ihre Visitenkarte in der Eggerbach-Arena ab. Die Oldschdod, wie der Verein von seinen Fans genannt wird, kommt mit seiner Regionalligamannschaft und tritt ab 16 Uhr gegen die erste DJK-Mannschaft an. Eine Herausforderung für die jungen Eggolsheimer, die aber versuchen werden, dem Gegner ein Bein zu stellen.An allen Tagen sorgt die DJK für Speisen und Getränke. Eintrittskarten für beide Spiele können im Vorverkauf in der Volksbank Eggolsheim, Friseur Schneider, Faulenzer Eggolsheim, im Sportheim oder an der Abendkasse erworben werden. Erwachsene zahlen vier Euro, ermäßigt zwei Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.