Die Flippers müssen sich den Sieg gegen den Tabellenvorletzten erkämpfen

Die Bezirksoberliga-Frauen des HC Forchheim reisten als Tabellenführer zum Tabellenvorletzten FC Neuburg vorm Wald. Was auf dem Papier nach einer klaren Sache aussah, war es in Wirklichkeit nicht. Dennoch gewannen die Flippers knapp mit 23:22.

Frauen, Bezirksoberliga

FC Neunburg - HC Forchheim 22:23

Die ersten Spielminuten verliefen nicht so, wie es sich der HC vorgenommen hatte. Den Gästen gelang in den ersten zehn Minuten nur ein Treffer, und die Abwehr agierte viel zu zögerlich. Neunburg hingegen spielte befreit auf und ging mit 7:4 in Führung. Ungenaue Pässe, fehlender Einsatzwillen und erneut die Abschlussschwäche waren der Grund für die verdiente 10:6-Halbzeitführung der Heimmannschaft.

In der Pause sprach HC-Trainer Thomas Ihrke die Fehler an und forderte für die zweite Spielhälfte mehr Willen und Einsatz. Es schien so, als hätte der Trainer die richtigen Worte gefunden, denn die Flippers kamen wie verwandelt aus der Kabine und verkürzten binnen acht Minuten auf einen Treffer (11:10). In der 40. Minute glich der HC Forchheim durch einen sicher verwandelten Siebenmeter von Linda Gärtner aus und ging drei Minuten später zum ersten Mal mit 14:13 in Führung. Es entwickelte sich ein ständiger Schlagabtausch. Die Flippers kämpften sich immer wieder auf einen Treffer heran, doch der Ausgleich wollte nicht fallen (19:18, 48.).

Sechs Minuten vor Schluss führten die Gastgeberinnen mit 22:20 und erzielten damit ihren letzten Treffer der Partie. Die verbleibenden Minuten gehörten den HC-Damen. Endlich riefen sie das ab, was sie sonst immer ausgezeichnet hatte: das Tempospiel. Hannah Nemeth mit einem Doppelschlag brachte das ersehnte Unentschieden. Torhüterin Pia Siebenhaar parierte den Wurf der Neunburgerin und schickte die Vorgezogene Julia Kohnen auf die Reise, die den 23:22-Siegtreffer erzielte.

HC: Heid, Siebenhaar - Nemeth (6), Rothenbücher (1), Gareis (2), Gärtner (2/1), Sauer, Heilmann, Molls (1), Schmitt, Hoffmann (5), Irnstdorfer (2), Kohnen (4)