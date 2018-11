Der TSV Kunreuth trifft schön und effizient

Der TSV Kunreuth hat zum ersten Mal seit dem fünften Spieltag die Spitze der Fußball-B-Klasse 4 ER/PEG erklommen. Die Mannschaft von Spielertrainer Julian Paulini entschied das Spitzenspiel gegen den bisherigen Primus knapp für sich. Zwar trafen weder der bisher 23 Mal erfolgreiche Coach, noch Johannes Erlwein (9), dafür sprang Stefan Alt mit seinem dritten Saisontor ein. Und neben der Tabellenführung freute sich Kunreuth über einen Treffer Erlweins, der bereits zwei Wochen zurücklag: Im Spiel bei der SG Gößweinstein/Muggendorf II (3:3) zirkelte der 26-Jährige einen Freistoß aus etwa 28 Metern halbrechter Position mit einer unglaublichen Flugkurve perfekt in den linken Winkel. Das Video dazu gibt es hier:

Mit 37,1 Prozent setzte sich Erlwein bei der Abstimmung des BFV gegen seine fünf Konkurrenten durch, auf den Plätzen folgten die beiden elfjährigen Thomas Mayr (TSV Allershausen, 32,4 Prozent) und Bastian Stummer (SK Lauf, 11,4). "Unfassbar, einfach unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so eine Auszeichnung bekomme", sagte der Kunstschütze. "Es war das erste Mal, dass wir ein Spiel gefilmt haben." Am Sonntag, zwei Tage nach seinem Geburtstag, bekam Erlwein in der Sendung "Blickpunkt Sport" im Beisein seiner Teamkollegen die Trophäe überreicht. Zudem erhält der 26-Jährige zwei Eintrittskarten für ein bayerisches Bundesliga-Heimspiel und nimmt automatisch an der Wahl zum "Bayern-Treffer des Jahres" teil.

In der B-Klasse 2 verpasste Drügendorf/Weigelshofen den Sprung auf Platz 2. Zudem zog der SC Neuses an der SG vorbei. Mit etwas Abstand folgt die SG Marloffstein/Bubenreuth II, die ihren fünften Sieg aus den vergangenen sechs Partien einfuhr.

B-Klasse 4 ER/PEG: TSV Kunreuth - SG Wichsenstein/Bieberbach II 1:0

Wie im Hinspiel, das die neue SG mit 2:1 für sich entschied, war es eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Hausherren hatten mehr Chancen, die größte verzeichnete aber Gästeakteur Mario Walz, der die Latte traf (60.). Zehn Minuten vor Schluss entschied Alt die Partie: Nach einem Doppelpass mit Paulini im Strafraum zog er flach ins lange Eck ab.

B-Klasse 2 ER/PEG: TSV Röttenbach II - SG Drügendorf/Weigelshofen 2:0

Die entscheidende Szene fand in der 38. Minute statt: Patrick Dachwald wurde mehrfach provoziert und ließ sich vor den Augen des Schiedsrichters zu einem Schubser hinreißen. Diesem blieb nichts anderes übrig, als die rote Karte zu zeigen. Aus dem Freistoß, der in den Strafraum getreten wurde, resultierte das 1:0 von Felix Fuchs, dem der Ball vor die Füße gefallen war. "In Unterzahl waren wir aber tonangebend", berichtete SG-Trainer Holger Feinermann. Lukas Bernard scheiterte noch vor dem Seitenwechsel an Innenpfosten und TSV-Torwart. Ein Abschluss von Manuel Pecho in der zweiten Halbzeit war zu harmlos. Nach einer Ecke köpfte Thomas Bögelein das 2:0 (70.). "Auch danach haben wir alles versucht. Selbst der Gegner hat unsere Moral gelobt", sagte Feinermann.rup

ATSV Forchheim II - SG Marloffstein/Bubenreuth II 1:6

René Beck belohnte seine starke Form mit seinem ersten Saisontor, als er von außen Richtung Strafraum lief und das lange Eck anvisierte (21.). "Das war wie Arjen Robben, nur etwas langsamer", berichtete Trainer Stefan Weigand schmunzelnd. Carsten Dierke (27., 32.) und Lukas Thon per Handelfmeter (45.) erhöhten. "Beim Handspiel auf der Torlinie war der Schiedsrichter gnädig und hat auf die rote Karte verzichtet", sagte Weigand. Den Gästen war das egal, Christoph Rothemund (65.) und erneut Dierke (69.) machten das halbe Dutzend voll. "Die Tore waren entweder schön herausgespielt oder eine gute Einzelaktion", lobte Weigand, der die steigende Form seiner Elf daran festmacht, dass Marloffsteiner und Bubenreuther inzwischen eingespielt seien. Patrick Simmrock erzielte lediglich den Ehrentreffer (75.). "Ein Gegentor gehört in der B-Klasse halt dazu", flachste der Coach.

ASV Möhrendorf III - SC Neuses 0:2

Die Gäste mussten sich den Erfolg hart erarbeiten, gingen aber als verdienter Sieger vom Platz. Fabian Ritthaler zog nach starker Einzelleistung und einer Drehung vom Elfmeterpunkt flach ab und erzielte das 0:1 (33.). Erst Michael Rößler tütete die drei Punkte ein, als er einen Freistoß von Domenic Rothmeier aus kurzer Distanz über die Linie drückte (88.).

Der Möhrendorfer Mike Bräunlein, der bereits auf der Bank sitzend "Gelb" kassiert hatte, musste anschließend wegen Meckerns mit der Ampelkarte vom Feld. rup