Der SV Buckenhofen sieht die Tabelle von oben

Nach drei erfolgreich gestalteten Spitzenspielen gegen die HG Amberg, beim HC Hersbruck und gegen die SG Auerbach/Pegnitz II sollte die Begegnung bei der Herzogenauracher Reserve für die Männer des SV Buckenhofen eine leichtere Übung sein (Hinspiel: 31:18), doch die Mannschaft von Trainer Christoph Schatz behielt beim Tabellenachten der Handball-Bezirksliga gerade so mit einem Tor Unterschied die Oberhand. Das reichte angesichts der Punkteteilung zwischen Hersbruck und Amberg, um die Spitze zu erklimmen. Die HG hat bei nur einem Punkt Rückstand allerdings eine Partie weniger absolviert.

Die SVB-Frauen müssen ihren Blick dagegen nach unten richten. Nach der Pleite beim Tabellenvorletzten in Diepersdorf hat das Team von Coach Klaus Heinrich nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Männer, Bezirksliga: TS Herzogenaurach II - SV Buckenhofen 22:23

Erfahrung ist einer der wesentlichen Faktoren bei den Bucki-Männern, wenngleich immer mehr Nachwuchsspieler zum Einsatz kommen. Diesmal trafen die Gäste auf einen Widersacher, der es in Hinsicht Routine problemlos mit dem SVB aufnehmen kann. Hinzu kam, dass nach den intensiven Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen nicht alle Akteure im Vollbesitz ihrer Kräfte waren: physisch und mental.

Kein Gewinn an Stabilität

Entsprechend ausgeglichen verlief die Partie. Nach dem 3:3 setzten sich die Oberfranken ein klein wenig ab (3:5, 10.), ohne positive Auswirkungen auf das Angriffsverhalten und die Stabilität in der Abwehr. Im Gegenteil: Die TSH verschaffte sich bis Mitte des ersten Durchgangs eine kleine Führung (7:5), die allerdings genauso wenig Bestand hatte. In der Folge legte mal der SV einen Treffer vor und die BOL-Reserve zog gleich, dann führten die Hausherren knapp und die Gäste egalisierten umgehend. So ging es mit einem 13:14 in die Pause.

Nach Wiederbeginn setzte sich dieses Geschehen zunächst fort, in der 37. Minute stand es wiederum pari (16:16). Dann allerdings nutzten die Buckis eine Überzahl, überstanden ihrerseits eine Zeitstrafe unbeschadet und führten Mitte des zweiten Abschnitts erstmals mit drei Toren (17:20). Bis zum 18:21 (52.) behaupteten sie diesen Vorsprung, dann verkürzte Herzogenaurach unbeeindruckt. Fünf Minuten vor dem Ende war wieder alles offen (21:21).

Einer der Erfahrensten, Sven Wirth, sorgte wieder für die Führung, die Florian Ladwig, an diesem Tag erfolgreichster SV-Werfer, ausbaute. Gut 120 Sekunden waren noch auf der Uhr. Die Gastgeber schlossen ihren nächsten Angriff erfolgreich ab, das gelang den Buckenhofenern auf der anderen Seite nicht. So mussten sie doch noch bangen. Die Hausherren versuchten es auf dieselbe Weise nochmal, doch diesmal war Torhüter Sebastian Weber zur Stelle und rettete den Auswärtssieg.

Angesichts der Belastungen für seine Truppe stellte Trainer Schatz leicht ironisch fest: "Wir haben wieder mal trainiert, ein enges Spiel zu gewinnen." Apropos eng: Die ersten fünf Teams der Liga sind jeweils nur durch einen Punkt getrennt.

SVB: Lengenfelder, Weber - Brütting, Deittert (2), Forstner (2), Hübenthal (2), Kraus (3), Ladwig (8/5), M. Neumann (1), Sümmerer, Unterburger, M. Winter (1), Wirth (4) Frauen,

Bezirksliga: SpVgg Diepersdorf - SV Buckenhofen 19:18

Die Gastgeberinnen gingen schnell in Führung (3:0) und es dauerte mehr als 20 Minuten, bis die Buckis den Rückstand nahezu aufgeholt hatten (8:7). Auch zwei Minuten vor der Pause waren die Gäste noch dran (9:8), fingen sich dann jedoch nach Ballverlusten wieder Konter ein und ging mit drei Treffern Rückstand in die Kabine (11:8).

Dort mahnte Trainer Heinrich Respekt zumindest vor dem Alter des Unparteiischen an, was seine Damen jedoch nur eine Viertelstunde durchhielten. Immerhin hatten sie diese Phase genutzt, um das Ergebnis zu drehen. Trotz der dann folgenden doppelten Zeitstrafe behauptete der SVB seine Führung (12:13), die er knapp zehn Minuten vor dem Ende sogar auf 18:14 ausgebaut hatte.

Doch dann trat wieder die übliche Schwäche auf: Mit Ballverlusten luden die Buckenhofenerinnen die Gastgeberinnen regelrecht zu Gegenstößen ein, die diese dankbar annahmen und in der letzten Minute zum Siegtreffer nutzten, während den Buckis in zehn Zeigerumdrehungen kein einziges Tor mehr gelang.

SVB: Krieg - Brütting (3/1), Dittrich (3), Eckert, Glöckl, Graser, Heinrich, Krampert (2), Lauger (2), Reitsam (7/4), Rüther, Sauerborn (1), Schroll