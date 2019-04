Der SV Buckenhofen lässt nichts mehr anbrennen

Am Ende war es deutlich: Mit einer enorm starken zweiten Halbzeit (17:5) haben sich die Bezirksliga-Handballer des SV Buckenhofen Meisterschaft und Aufstieg gesichert. Die Gastgeber vom HC Forchheim hielten nur bis zur Pause mit.

HC Forchheim II - SV Buckenhofen 18:30

Angesichts der Bedeutung der Partie waren bei den Buckis anfänglich kleine Unsicherheiten festzustellen. Das 1:0 des HC wurde zwar schnell in ein 1:3 gedreht (5.), doch einen wirklich nennenswerten Vorsprung erspielten sie sich nicht. Immer wieder kam der Gastgeber zum Gleichstand (3:3, 5:5), bedingt auch durch Fehlwürfe und Ballverluste. Besserung schien nach dem 6:6 einzutreten, als sich Buckenhofen bis auf 9:6 (22. Minute) absetzte. Doch die Führung war nicht von langer Dauer, nach 25 Minuten stand es erneut unentschieden (10:10), wenig später führte der HC sogar mit 13:12.

Mit einer mutigen Aktion sorgte Florian Ladwig noch für den 13:13-Gleichstand zur Pause. Aber allein dieses Zwischenergebnis zeigte, woran es den Buckis diesmal mangelte: In der gesamten Saison hatte die Abwehr nur ein Mal in einer Halbzeit mehr Tore hinnehmen müssen als in dieser Partie.

Abwehr stark verbessert

Anders nach der Pause: Die Buckis blieben erst einmal knapp zehn Minuten ohne weiteres Gegentor (17:13). Kritisch schien dann eine doppelte Unterzahl zu werden, doch selbst aus dieser misslichen Lage kamen die Buckis mit einem 2:1 heraus, nutzten wenig später eine Überzahl (21:16). Eine Auszeit der Gastgeber blieb ohne Wirkung.

Die Buckenhofener Abwehr zeigte sich jetzt wie sonst auch: aggressiv und beweglich. Zu guter Letzt packte Torhüter Tobias Lengenfelder sein Können aus und parierte mehr als 40 Prozent der HC-Versuche, darunter mehrere Siebenmeter. Fast eine Viertelstunde lang blieb der HC ohne Torerfolg, die Buckenhofener schraubten das Ergebnis bis auf 27:16. Da zu diesem Zeitpunkt nicht einmal mehr fünf Minuten zu spielen waren, machte sich bei den SVB-Spielern auf dem Feld und auf der Bank schon Jubelstimmung breit. Die letzten 60 Sekunden wurden mit lautem Klatschen begleitet und die SV-Männer trafen noch zwei Mal.

SVB: Lengenfelder, Weber - Brütting (3), Deittert (3), Forstner (3), Hübenthal (3), Ladwig (2), Mehl (1), Reickersdorfer (2), Sümmerer (1), Unterburger (3), K. Winter (1), M. Winter (4), Wirth (4)