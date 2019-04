Christian Zenger: Trainerposten als Glücksgriff

Geprägt von gesundheitlichen Problemen musste Christian Zenger seine Ambitionen auf dem Rasen frühzeitig zurückfahren. Mit 29 Jahren übernahm der gebürtige Erlanger 2017 die zweite Mannschaft des FC Herzogenaurach und darf nach dem Aufstieg in die Kreisklasse vom Durchmarsch ins Kreisoberhaus träumen. Doch nicht nur die sportliche Situation der Pumas lässt das Eigengewächs positiv in die Zukunft blicken.

Wer hat Sie angespielt?

Christian Zenger: Das war Stefan Gaschbauer, er war in der A-Jugend mein Coach. Ich habe aus der gemeinsamen Zeit viel mitgenommen und versuche, die Erfahrungen in meine Trainertätigkeit einzubringen. Das Training unter "Gaschi" war immer sehr abwechslungsreich, auch privat kamen wir als Mannschaft gut mit ihm klar.

Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse 1 ER/PEG spielen Sie mit dem FC Herzogenaurach II gleich wieder oben mit und liegen auf Rang 3 in Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Was macht Ihre Mannschaft so stark?

Wir spielen oben mit, weil wir die Grundlage dazu im Training schaffen. Im Schnitt kommen 17, 18 Jungs zu den Einheiten, das Team ist sehr jung und lernwillig, das spiegelt sich auf dem Platz wider. Die Spieler nehmen unsere Vorgaben sofort auf und setzen sie gut um. Natürlich profitieren wir auch von den Gegebenheiten beim FC Herzogenaurach, wir trainieren regelmäßig auf Kunstrasen und aus dem Jugendbereich kommen hoch veranlagte Spieler nach. Darüber hinaus ist das Verhältnis zwischen erster und zweiter Mannschaft klasse.

Seit Ihrer Jugend spielen Sie für den FC Herzogenaurach, legten aber immer wieder längere Pausen ein, ehe Sie 2017 Spielertrainer der zweiten Mannschaft wurden. Wie kam es dazu?

Ich hatte schon nach meiner Zeit bei den Junioren mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, zudem war ich zwischendurch ein Jahr in Innsbruck und habe eine Weltreise gemacht. Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls musste ich meine Versuche, den Anschluss in der ersten Mannschaft zu finden, leider abbrechen. Seit 2001 bin ich als Physiotherapeut im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg tätig, ich wollte das Risiko nicht eingehen, dieser Tätigkeit nicht mehr nachkommen zu können. Daher entschied ich mich, den Posten des Spielertrainers zu übernehmen, auch wenn meine Einsätze eher sporadischer Natur sind. Den Trainerschein habe ich schon mit 18 Jahren gemacht.

Nach einigen schwierigen Jahren befinden sich die Pumas wieder im Aufwind, was trauen Sie den Mannschaften zu?

Entscheidend ist, dass wir den Unterbau stärken. Finanziell gesehen investieren wir eher in die Struktur, es laufen ein paar wichtige und positive Projekte, die den Verein langfristig stabilisieren sollen. Für die erste Mannschaft ist das Ziel, sich in der Landesliga zu etablieren, diesbezüglich sieht es aktuell sehr gut aus. Mit der zweiten Mannschaft wollten wir den Sprung in die Kreisklasse schaffen. Im Sommer stoßen wieder zwölf Jungs aus der U19 dazu, qualitativ sehe ich uns berechtigterweise im oberen Drittel der Kreisklasse. Sollten wir irgendwann in die Kreisliga hochgehen, könnten wir uns langfristig auch dort etablieren.

An wen spielen Sie weiter?

Ich nominiere meinen Trainerkollegen Benjamin Mair vom TSV Höchstadt/Aisch, der ebenfalls in der Kreisklasse 1 spielt.