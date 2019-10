Buckenhofen ist in der BOL angekommen

Beim ersten Einsatz vor eigenem Publikum nach der Rückkehr in die Handball-Bezirksoberliga haben die Männer des SV Buckenhofen in einer spannenden Partie gegen den Mitaufsteiger aus der Ost-Staffel des Bezirks Ostbayern die Oberhand behalten.

Keinen guten Einstand hatten die Frauen in der Bezirksliga West: In 30 Minuten gelangen den Gastgeberinnen nur acht Treffer, davon drei per Siebenmeter. In einem engen Spiel unterlag die SVB-Männer-Reserve dem HC Hersbruck knapp, weil der Gastgeber einige Fehler mehr machte als die Zebras.

Männer, Bezirksoberliga Ostbayern: SV Buckenhofen - SV Obertraubling 30:28

Die beiden Aufsteiger setzten zu Beginn auf Sicherheit: Stabile Abwehrreihen boten dem Gegner keine Lücken, so dass es nach sechs Minuten erst 1:1 stand. Einige technische Fehler sowie vergebene Großchancen der Buckis ermöglichten dem Gast die Führung (1:3, 2:4, 3:5). Erst nach mehr als einer Viertelstunde zogen die Hausherren gleich (5:5).

Damit allerdings schienen sie ihre Linie gefunden zu haben und setzten sich auf 9:6 ab (23.), wozu der junge Julian Weber drei Treffer beitrug. Dann fing sich Obertraubling wieder und verkürzte auf 9:10. Björn Schwarz vergrößerte den Abstand zwei Minuten vor dem Seitenwechsel wieder auf 12:9, dennoch brachte der SVB nur ein knappes Polster in die Kabine (13:12), da das Rückzugsverhalten nicht immer optimal war.

Nach Wiederbeginn schienen die Buckis klar auf der Siegerstraße. Nicht einmal sieben Minuten brauchten sie, um sich einen komfortablen 19:14-Vorsprung zu verschaffen. Doch postwendend häuften sich wieder eigenen Fehler, sechs weitere Minuten später hatten die Gäste gar erneut gleichgezogen (20:20, 43.).

Was folgte, war ein Auf hüben und ein Ab drüben - in Unterzahl kamen die Buckenhofener durch Benjamin Funke und Ingo Forstner, der in Abwehr und Angriff eine bärenstarke Leistung bot, vom 22:22 zum 24:22, wenig später gar zum 26:22. Und gut fünf Minuten vor Ende schien beim 28:24 alles klar. Doch nun wechselte das Momentum die Seiten: drei Fehler des SVB, drei Erfolgserlebnisse des SVO. 120 Sekunden vor der Sirene stand es nur noch 28:27.

Sümmerer hält den Sieg fest

Im Gegenzug wurde Christoph Sümmerer am Kreis freigespielt - 29:27. Die Antwort der Gäste folgte unmittelbar (29:28) und nach einem weiteren Ballverlust der Hausherren drohte gar der Ausgleich. Doch beim Gegenstoß unterlief dem Oberpfälzer Angreifer ein Schrittfehler - Ballbesitz für die Gastgeber.

Die hielten die Kugel klug in den eigenen Reihen, fanden zwei Sekunden vor dem Schlusspfiff erneut Sümmerer frei in der Nähe des Obertraublinger Kastens und der Buckenhofener sicherte unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer mit dem 30. Treffer endgültig den Heimsieg und den ersten BOL-Erfolg nach gut eineinhalb Jahren.

SVB: Lengenfelder, S. Weber - Duckwitz (2), Forstner (5), Funke (5/2), Mehl, Neumann (1), Schatz, Schwarz (5), Sümmerer (3), J. Weber (4), K. Winter (3), M. Winter (2), Wirth

Männer, Bezirksliga West Ostbayern: SV Buckenhofen II - HC Hersbruck 21:24

Die Partie begann zäh, erst nach vier Minuten fiel der erste Treffer und danach blieb es über die gesamte erste Halbzeit eng. Thomas Sainz Derut und Michael Albert brachten die Buckis zwischenzeitlich mit 4:2 in Front, Johannes Noppenberger, Michael Kaiser und Lukas Heinrich egalisierten den 11:9-Vorsprung des HC bis zum Seitenwechsel.

Danach ein ähnlicher Verlauf. Der SVB lag mit 15:13 vorne, kurz danach mit 16:18 zurück. Roland Reickersdorfer war für den Anschluss verantwortlich und Johannes Gumbmann stellte in der 57. Minute mit zwei Treffern auf Remis. Während der restlichen Spielzeit brachten die Hausherren keinen zählbaren Wurf mehr aufs Tor, der HC traf seinerseits aber noch drei Mal und entführte damit die Punkte aus der Realschulhalle.jgum

SVB: Zündt - Albert (3), Feichtinger, Flake, Friedmann, Gumbmann (3), F. Kaiser (2), Mickan, T. Neumann, Noppenberger (4/3), Reickersdorfer (3), Sainz Derut (5)

Frauen, Bezirksliga West Ostbayern: SV Buckenhofen - HC Hersbruck 8:19

Nach knapp zehn Minuten sah es nicht danach aus, dass die Gastgeberinnen eine so klare Niederlage kassieren würden, denn trotz 0:2-Rückstands gestalteten sie die Begegnung bis dahin ausgeglichen (4:4). Sina Reitsam per Siebenmeter (2.) und Bettina Dittrich (3.) brachten den SVB zurück, Eva-Maria Rüther sorgte sogar für die Buckenhofener 3:2-Führung (5.).

Doch das blieb die einzige in dieser Partie. Bis zur Halbzeitpause (5:11) durfte die Mannschaft des neuen Trainers Peter Heimpel nur noch ein Mal jubeln. Im gesamten zweiten Durchgang gelangen den Buckis lediglich drei weitere Treffer. Auch Hersbruck hatte zwischenzeitlich Ladehemmung. So trafen die Gäste pausenübergreifend und zu Beginn der zweiten Hälfte je fünf Minuten sowie Mitte des zweiten Durchgangs ganze elf Minuten am Stück nicht das Buckenhofener Gehäuse, doch der HC konnte sich das angesichts der offensiven Harmlosigkeit des Gegners locker leisten.

Fünf Treffer aus dem Spiel heraus

Lediglich fünf Treffer gelangen den Gastgeberinnen aus dem Spiel heraus, den Rest der kargen Ausbeute steuerte Reitsam mit Strafwürfen bei. rup SVB: Krieg - Heinrich, Brütting (2), Henke, Knorz, Schroll, Krampert (1), Rüther (1), Wirth, Schnell, Sauerborn, Reitsam (3/3), Dittrich