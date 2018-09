Brand verbucht den ersten Dreier

Eine Unachtsamkeit nach einem Standard kostete Neuling Burk in Adelsdorf den ersten Punktgewinn in der Bezirksliga. Besser machten es Mitaufsteiger Langensendelbach und die SpVgg Effeltrich. Absteiger Schlaifhausen bleibt in der Kreisliga ER/PEG ungeschlagen. An der Spitze steht aber der TSV Ebermannstadt, der sich glücklich gegen Eggolsheim behauptete. Die ersten Dreier gab es für Hetzles und Aufsteiger Obertrubach.

Einen rabenschwarzen Saisonbeginn in der Kreisklasse 1 erlebte die SG Poxdorf/Eltersdorf/Möhrendorf, die sich dem SC Gremsdorf mit 0:16 geschlagen geben musste. Die SpVgg Reuth kassierte beim ATSV Erlangen zwar das erste Gegentor, führt die Tabelle aber vor den "Bixn" an. Einen Kantersieg feierte auch der FC Wichsenstein in der Kreisklasse 2. Das einzige Parallelspiel dieser Liga endete ebenfalls torreich.

Die von der Kreisliga in die BOL durchmarschierte DJK Teuchatz holte ihren ersten Zähler. Die DJK Schnaid/Rothensand führt die Bamberger Kreisklasse Süd nach dem zweiten klaren Erfolg mit sechs Punkten und 30:0 Toren an.

Bezirksoberliga Mittelfranken: SC Wernsbach-Weihenzell - TSV Brand 1:4

Die ersten Minuten verliefen hektisch, wobei Brand mehr Druck ausübte und die punktlosen Gastgeber in der zehnten Minute zu einem taktischen Foul 30 Meter vor dem eignen Tor zwang. Carolin Horlamus' Versuch landete in der Wernsbacher Verteidigung, jedoch eroberte Stephanie Barabas im Sechzehner den zweiten Ball und schob flach zum 0:1 ein. Das frühe Tor gab dem TSV Sicherheit, so dass Barabas nur sechs Minuten später auf Vorlage von Lena Übel erhöhte. Durch einen schweren Fehler in der Wernsbacher Abwehr schnürte Barabas schon nach einer halben Stunde ihren Dreierpack.

Ein gescheiterter Weihenzeller Klärversuch landete bei Susanne Kolb, die auf Übel weiterleitete, welche per Vollspann aus 20 Metern die Entscheidung herbeiführte (54). Zwar gelang dem SC durch einige Unstimmigkeiten in der Brander Defensive das 1:4 (60.), das bei den Gästen Wirkung zeigte, doch der langjährige Bezirksoberligist geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr, vergab sogar noch eine Hand voll Möglichkeiten.

Hervorzuheben ist die Geste der Dana Hübschmann in der zweiten Hälfte: Nach einem harten Schuss der Heimelf in den Bauch von Iris Neubig stand die Wernsbacherin alleine vor der Brander Torhüterin. Dennoch brach die Stürmerin ab, schob den Ball ins Aus und half Neubig auf die Beine. mg

Bezirksliga Mittelfranken 1: SC Adelsdorf - FC Burk 1:0

Mit stark dezimiertem Kader ging Burk ins Derby. Unter anderem musste Stürmerin Alexandra Loukas zwischen die Pfosten. Nicht zuletzt deshalb sahen die Zuschauer zunächst ein gutes Spiel der Heimelf, die vor allem über die schnellen Außenspielerinnen Akzente setzte. Die FC-Abwehr konnte aber immer klären. Lediglich in der dritten Minute war die Defensive des Aufsteigers unachtsam, so dass Ronja Stern nach einem Eckball das einzige Tor der Partie erzielte. Auf der anderen Seite wehrte Keeperin Eva Funke einen Freistoß von Theresa Leipold zur Ecke ab (25.).

Im zweiten Durchgang ergab sich ein ähnliches Bild. Adelsdorf dominierte, zog sich aber immer mehr zurück, um auf Konter zu lauern. So ergab sich die beste Chance der zweiten Hälfte durch Alicia Martin, die ihre Schnelligkeit ausnutzte und allein auf Loukas zulief. Diese behielt jedoch im Eins-gegen-Eins die Nerven (73.). Die größte Gelegenheit zum Ausgleich hatte Jaqueline Sauer, die von Leipold auf die Reise geschickt wurde, deren Abschluss aber - abgedrängt von einer Adelsdorferin - zu harmlos geriet. ns

SV Langensendelbach - TSV Frauenaurach 3:2

Die Gastgeberinnen gingen früh in Führung, als eine TSVlerin einen Schuss von Martina Nögel unhaltbar abfälschte (7.). Kurz vor der Pause lenkte SV-Feldspieler-Torhüterin Kristin Distler - Sandra Schmidt ist leicht am Knie verletzt - einen Freistoß an die Latte, doch Alina Mahr war per Kopf mit dem Ausgleich zur Stelle. Coach Nögel sorgte für die erneute Führung, diesmal brauchte sie bei ihrem Freistoß keine unabsichtliche Hilfe einer Frauenauracherin (63.). Nilüfer Kaya nickte eine Ecke aber zum abermaligen Gleichstand ein (77.), ehe mit Simone Konieczny die zweite Trainerin des Aufsteigers zuschlug und nach einem Eckball das Siegtor köpfte (80.).

SpVgg Effeltrich - SpVgg Erlangen II 5:0

Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles Spiel, in dem der Effeltricher Youngster Sarah Löwe durch zwei sehr schön herausgespielte Tore die Weichen früh auf Sieg stellte (9., 13.). Dass es "zu Null" in die Kabine ging, war auch ein Verdienst der neuen Torhüterin Sofia Zimmermann, die einen Kopfball aus kürzester Distanz sensationell parierte. Als in der 70. Minute Jessica Miess die Kugel aus 30 Metern unhaltbar in den Winkel drosch, war die Messe gelesen. Michelle Drummer, die vom TSV Ebermannstadt ans Walberla gewechselt war, schloss ein Solo mit einem trockenen Schuss in die untere linke Ecke genauso erfolgreich ab (80.) wie Josephine Obert, die ihre gute Leistung mit einem Lauf über das halbe Feld und dem Treffer zum Endstand krönte (89.). roh

Kreisliga ER/PEG: FC Schlaifhausen - FC Pegnitz II 4:2

24 Stunden vor Anpfiff war der Einsatz von Ina Kügel fraglich, dann avancierte die 30-Jährige zur Matchwinnerin. Nach torloser erster Hälfte, in der die Schlaifhausener Defensive beschäftigungslos war und Stefanie Lassner auf der anderen Seite zwei Mal an der Torhüterin scheiterte, ging es rund: Kügel traf nach schöner Kombination zum 1:0 (49.). Direkt nach Wiederanpfiff egalisierte Jessica Greiner nach einem Ballverlust des FC.

Nachdem sich beide Reihen eine Verschnaufpause gegönnt und Simone Wagner nur die Latte getroffen hatten, besorgte Lea Finze per Einzelaktion die erneute Heimführung (82.), ehe wiederum Greiner sofort zurückschlug (84.). Doch auf Kügel war Verlass: Nach Doppelpass mit Lassner (86.) und mit einem 30-Meter-Schuss (90.) buchte sie drei Punkte. rup

TSV Ebermannstadt - DJK Eggolsheim 3:2

Die Ebser taten sich schwer, gefährlich vor das Gästetor zu kommen. Die DJK verteidigte souverän und hoffte im Angriff auf Larissa Grimm, die kurz vor der Pause das 0:1 erzielte. Nach einer emotionalen Ansprache kam der TSV ganz anders aus der Kabine und drehte das Spiel innerhalb von einer Minute: Erst traf Nina Peppel nach einem tollen Pass von Anna-Lena Adami (56.), dann schloss Adami eine starke Kombination ab. Erneut Grimm belohnte das Eggolsheimer Engagement (81.), ehe Carina Drummers Schuss aus gut 30 Metern zum Siegtreffer einschlug (91.). sal

Kreisklasse 1 ER/PEG: SpVgg Effeltrich II - TSV Drügendorf 1:2

Einen gebrauchten Tag erwischte die zweite Elf der Effeltricher Damen. Aus einem schwachen Spiel verabschiedeten sich die Gäste mit einem Sieg und zwei Toren, obwohl sie nur ein Mal auf das Gehäuse der Heimelf schossen. Beim 0:1 rutschte Effeltrichs Torhüterin aus und der Ball von Julia Fronhöfer trudelte irgendwie ins Netz (4.), dann verschoss Jennifer Bornemann einen berechtigten Handelfmeter.

Nach der Pause war das Spiel von seltsamen Schiedsrichterentscheidungen geprägt. Nach dem Ausgleich durch Verena Heiß (60.) bekam Drügendorf einen unberechtigten Freistoß zugesprochen, den Vanessa Sponsel unhaltbar versenkte (67.). Für den erneuten Ausgleich reichte es nicht mehr, auch weil klare Fouls nicht mehr gepfiffen wurden. roh