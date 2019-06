Sport ist eine Säule der Partnerschaft zwischen Forchheim und Le Perreux

Unvergessliche Tage haben 48 französische Sportler aus der Partnerstadt Le Perreux in Forchheim gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen aus Judoverein und Schützengesellschaft Buckenhofen, mit Radsportlern und jugendlichen Schwimmern des Schwimmsportvereins verbracht.

In seinem Grußwort bezeichnete Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) den Sport als eine wichtige Säule, auf der die Idee der Städtepartnerschaften ruhe: "Sport verbindet die Menschen, lässt sie ihre Kräfte in einem friedlichen Wettkampf miteinander messen und lehrt gleichzeitig, dass man vieles nur gemeinsam und mit echtem Teamspirit erreichen kann. Gleichzeitig vermittelt der Sport, dass häufig schon der Weg das Ziel sein kann und Erfolgserlebnisse das Ergebnis von Durchhaltevermögen und konsequentem Üben sind." Dranbleiben sei also das Motto im Sport und gele letztlich auch für die meisten Freundschaften. Nach einem Frühstücksempfang konnten die Gäste bei einer Stadtführung Forchheim kennenlernen. Am nächsten Tag hatten die französischen Sportler, die Gelegenheit die Fränkische Schweiz zu genießen: Ein Ausflug nach Pottenstein in die Teufelshöhle mit einer kleinen Wanderung zur Sommerrodelbahn begeisterte die jugendlichen Schwimmer und Judoka.

950 Kilometer auf dem Rad

Pünktlich zur Ankunft der rund zwölf französischen Radsportler, die insgesamt 950 Kilometer von Le Perreux nach Forchheim geradelt waren, traf man sich am Paradeplatz und besuchte abends das Stadtfest. Die Ausgelassenheit und Lockerheit der Franzosen und ihre Begeisterungsfähigkeit faszinierten die deutschen Gastgeber.

Der Freundschaftswettkampf mit Gaudistaffel fand entspannt und locker zwischen den Franzosen und den Deutschen im Königsbad statt. Die Freude am gemeinsamen Sport stand im Vordergrund, was durch die Stimmung deutlich wurde. Das anschließende Rutschen und Picknick im Freien ließne auch das Bad für die französischen Sportler unvergesslich werden. Währenddessen besuchte die Radlergruppe Bamberg und Schloss Greifenstein in der Fränkischen Schweiz.

Dann fanden sich alle zum Abschlussabend mit Disco in der Adalbert-Stifter-Schule ein. Nach Ehrungen und einem Büfett wurde die Disco eröffnet. Hier blieb zum Schluss fast keiner mehr sitzen. Hip-Hop mit Einzeldarbietungen einiger Franzosen sorgte für einen Riesenspaß. Dieser Abend stellte den Höhepunkt des Austausches dar.

Gegenbesuch in zwei Jahren

Freundschaften, die bereits vor Jahren entstanden sind, wurden wieder aufgefrischt. Vor allem bei den jungen Sportlern konnten neue Beziehungen gebildet werden. Die Teilnehmer waren sich einig: Positiv bleibende Erinnerungen einer gemeinsam verbrachten Zeit tragen zu einem friedlichen Miteinander innerhalb eines vereinten Europas bei. In diesem Sinne sei die sportliche Begegnung ein wertvoller Aspekt einer gelebten Städtepartnerschaft und Völkerverständigung.

Die Vorfreude auf den Gegenbesuch in zwei Jahren ist bereits geweckt. Oder gibt es bei dem ein oder anderen bereits ein früheres Wiedersehen? Das Annafest naht. Wer weiß?