Spieglein, Spieglein an der Wand...

"Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah," wusste schon Goethe. Einen tropischen Cocktail schlürfen, während die Zehenspitzen im Chlor-Wasser des Hotelpools baumeln, so hatten sich viele ihren Sommerurlaub vorgestellt. Trotz gelockerter Reisebestimmungen fehlt die Lust auf ferne Orte? Die Lieblingsplätze unserer Leser im Landkreis bringen die Urlaubsstimmung nach Hause. Ob Ausflug zum Walberla oder Spaziergang um den Karnbaum Weiher, da rufen nicht nur Goethe-Liebhaber: Ach Augenblick, verweile doch! Du bist so schön!